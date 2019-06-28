دوليه

قدم فلوران ايينيغي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التهنئة لنظيره المصري بالفوز على فريقه بهدفين دون رد، وقال ايينيغي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن مرماهم مني بهدفين وحاولوا العودة لكنهم لم ينجحوا .وأضاف أنه كان يلعب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري ووصل أكثر من مرة للمرمي لكن دون إحراز أهداف.وأوضح أن هناك مباراة متبقية له بعد غد أمام زيمبابوي وسيلعب للفوز على أمل التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث لدور الـ16 .وقال : «محمد صلاح نجح في إحراز هدف من فرصة ليعزز تقدم منتخب مصر بهدفين في الوقت الذي أتيحت لنا أكثر من فرصة ولم نستغلها وهذه هي كرة القدم».