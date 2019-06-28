دوليه

أبدى الفرنسي سيبستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا، رضاه عن نتيجة التعادل التي حققها فريقه مع زيمبابوي 1 -1،وقال ديسابر في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن اللقاء كان صعبًا بعدما تقدم فريقه ثم تراجع، مشيرًا إلى أن هدف زيمبابوي كان منطقيًا لأن فريقه لم يحسن إدارة المباراة.وأرجع المدرب الفرنسي سبب تراجع أداء فريقه في الشوط الأول، إلى المجهود الكبير الذي بذله لاعبوه في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية، كما أكد أنه فخور بالأداء الذي قدمه فريقه في المباراة. من ناحيته، وجه صنداي شيزامغا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي التهنئة لمنتخب أوغندا على النقطة التي حصل عليها من تعادل الفريقين، مشيرا إلى أن فريقه قدم أداء أفضل مما قدمه في لقاء مصر وكان قريبا من تحقيق الفوز.

