دوليه

أشاد المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري بالشكل المميز الذي ظهر عليه فريق الكونغو الديقراطية رغم خسارته بهدفين نظيفين.وقال أغيري إن الكونغو «قدم عرضا جيدا ومميزا وكان الأكثر فاعلية في بعض فترات الشوط الثاني» في الوقت الذي سيطر التعب والإرهاق على لاعبي المنتخب المصري.وأضاف أن «منتخب مصر نجح في السيطرة والتحكم على مجريات الأمور والفوز في النهاية رغم تراجع الأداء بعض الشيء في الشوط الثاني ، وسنبدأ من الآن التحضير لمواجهة أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة».وأوضح أنه يفكر حاليا في إشراك وجوه جديدة في المباراة المقبلة بعدما ظهر الإرهاق على اللاعبين في آخر مباراتين ولم يحدد الأسماء التي سيدفع بها في اللقاء الثالث حتى الآن.وتابع أنه رغم خطورة المنافس في بعض فترات المباراة إلا أنه لم يتمكن من التسجيل «وهو ما يدل علي قوة دفاع المنتخب المصري» .