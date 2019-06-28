دوليه

قدم اللاعب الدولي المصري عمرو وردة اعتذاره عن فضيحة انضباطية أدت الى استبعاده من تشكيلة منتخب الفراعنة المشاركة راهنا في كأس أمم إفريقيا.ونشر وردة (25 عاما) فجر الخميس في حسابه على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو قال من خلاله :»اعتذر عما بدر مني، اعتذر لأسرتي واللاعبين والجهاز الفني وأي شخص يشعر بالضيق مني».

ووعد وردة الجميع بمزيد من الانضباط، حيث قال : «أنا آسف، أعدكم أنه في الفترة المقبلة لن أقوم بأي شيء يضايق الآخرين».

وأثار وردة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في مصر منذ انطلاق البطولة، اذ ورد اسمه بداية في ما عرف بقضية «تحرش» أربعة لاعبين في المنتخب بعارضة أزياء مصرية من خلال التواصل معها عبر المواقع الاجتماعية بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي ومطالبتها بزيارته في اليونان حيث لعب الموسم المنصرم مع أتروميتوس، قبل انتشار شريط مصور فاضح منسوب إليه أثناء حديثه مع شابة مكسيكية تدعى جيوفانا عبر خدمة الاتصال بالفيديو.وأعلن الاتحاد المصري الاربعاء استبعاد الجناح الهجومي من أجل «الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق».

بدوره، قال احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز على جمهورية الكونغو الديموقراطية 2- 0 وضمان مصر تأهلها الى ثمن النهائي ان اللاعبين تدخلوا مع الاتحاد للعفو عن زميلهم. فيما كتب زياد وردة شقيق اللاعب على صفحته في موقع فيسبوك «الحمد لله عودة عمر وردة لصفوف المنتخب وهو الان فى المعسكر».

لكن إيهاب لهيطة مدير المنتخب أكد أن قرار استبعاد عمرو وردة نهائي ولا رجعة فيه «أزمة وردة انتهت واللاعب خارج المعسكر ولا مجال الحديث عنها مرة أخرى».

