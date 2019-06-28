دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من حيازة وتعاطي مؤثرات عقلية والاضرار بممتلكات وزارة الداخلية عبر اصطدامه بمركبة الشرطة مما ادى إلى اتلاف جزء منها.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز مادة مؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا.

واسند له انه تسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات وزارة الداخلية وهي دورية الشرطة.

وتتلخص التفاصيل أن ضابط الواقعة أثناء تجوله في منطقة جابر الاحمد، أبصر المتهم مستقلا مركبة نوع جيب ويقوم بالرجوع للخلف عكس اتجاه السير، فقام رجل الامن بالالتفاف واللحاق به، ثم تمت متابعته إلى منطقة سعد العبدالله حيث توقف فجأة فاصطدم به من الخلف، ونزل المتهم من مركبته وحاول الهرب فم ضبطه وكان بحالة غير طبيعية، حيث كان خائفا وغير متزن في المشي ويتعرق بشدة ويتلعثم في الكلام وكان يتضح انه تعاطى مواد ممنوعة فتم ضبطه وتفتيشه فلم يعثر معه على شيء وبتفتيش مركبته عثر على بقايا لأربع سجائر مستعملة، ثلاث منها كانت في مكان وضع الاكواب بين المقعدين والرابعة في مطفأة السجائر.

وحضر المحامي زيد الخباز مع المتهم أمام المحكمة ودفع ببطلان القبض والتفتيش، وذلك لعد توافر دليل في حق المتهم اي من الحالات التي وردت على سبيل الحصر والتي تجيز القبض على الافراد بدون اذن من جهة التحقيق أو القضاء.

كما دفع الخباز بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، مطالبا ببراءة موكله من تهمة الاضرار بممتلكات وزارة الداخلية.

