دفتر أحوال

قررت محكمة الجنايات أمس تأييد قرار النيابة العامة بحفظ قضية الاستيلاء على المال العام المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة ضد الشيخ طلال الفهد و عبيد زايد وعلي حسين.

والجدير بالذكر أن اللجنة الاولمبية الكويتية أكدت ان تهمة الاستيلاء على المال العام والتي نسبتها الهيئة العامة للرياضة الى رئيس وامين سر اللجنة الاولمبية في قرار احالتهما الى النيابة العامة لا تنطبق على اللجنة ولا على اي من الهيئات الرياضية الاخرى كون الاموال التي تدخل ميزانية «الهيئات الرياضية» ومنها اللجنة الاولمبية تعتبر اموالا خاصة وليست اموالا عامة، وبالتالي تخرج بطبيعتها عن نطاق القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة «وليس أقطع في الدلالة على ذلك من أن هناك أكثر من رأي قانوني سديد سواء من النيابة العامة او من الفتوى والتشريع التي هي محامٍ للحكومة يدعم ذلك ويؤيده».

وكانت «الهيئة» أحالت عدداً من مسؤولي اللجنة الاولمبية وناديي القادسية والجهراء الى النائب العام على خلفية الاضرار بالمال العام والاستيلاء عليه.

