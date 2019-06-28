عفراء زيد محمد انديله، زوجة /مهراس علي المري، (51 عاماً)، شيعت، المنقف، ق1، شارع 115، م58، ت: 97594797 - 99222265

منصور خليل إبراهيم عبداللطيف القلاف، (48 عاماً)، شيع، الرجال: الدعية، ق2، حسينية بوعليان، شارع محمد حسين بوعليان، ت: 66440007 - 99994855، النساء: جنوب السرة (السلام)، ق6، ش20، م32، ت: 25210478

دليل سعود هذلول المطرود، زوجة عبدالكريم عايد الغزي، (64 عاماً)، شيعت، الصليبخات، ق4، ش112، م41، ت: 99593111

شفيا عبدالهادي راشد، زوجة عبدالهادي محمد سعيد القحطاني، (67 عاماً)، شيعت، الصباحية، ق3، ش4، م675، ت: 50444115

حصة راشد سعد العلبان، أرملة فهد رجا المويزري، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: اليرموك، ق1، ش2، م24، ت: 97455505، النساء: الجابرية، ق6، ش13، م14

إنا لله وإنا إليه راجعون