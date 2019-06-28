أول النهار

أقيمت في منطقة سلفيت بالضفة الغربية امس مراسم رفع العلمين الكويتي والفلسطيني وذلك على مدخل شارع «مرزوق الغانم» رئيس مجلس الأمة.

وعزف خلال مراسم رفع العلمين الذي أقيم بمنطقة سلفيت المتاخمة لاحد اكبر المستوطنات الصهيونية النشيد الوطني لدولة الكويت وذلك تقديرا لمواقف الكويت الداعمة للشعب الفلسطيني وموقف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ازاء القضية الفلسطينية.

كما عبر عدد من الشخصيات الفلسطينية التي حضرت المراسم عن اعتزازها وتثمينها للموقف الصلب لمجلس الأمة الكويتي ازاء القضية الفلسطينية وعلى رأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي تمت قبل أكثر من عام تسمية الشارع المذكور باسمه تقديرا لمواقفه الثابتة والصلبة ازاء حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المنتديات البرلمانية الاقليمية والدولية.

