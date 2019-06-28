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أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس ان هناك ثوابت كويتية للتعامل مع القضية الفلسطينية في مقدمتها عدم التطبيع مع إسرائيل مالم تتحقق استحقاقات أساسية تلبي مطالب وهموم الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجارالله لـكونا عقب اجتماعه والوفد المرافق له مع وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي كيران كاننون في مقر وزارة الخارجية الأيرلندية وسط العاصمة دبلن.

وقال الجارالله ان الكويت موقفها ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو دعم السلطة والشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبهم الشرعية، مشيرا الى ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للامة العربية جمعاء. واضاف ان عدم مشاركة الكويت في ورشة المنامة جاء انسجاما مع موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية واستجابة لبيان مجلس الامة الصادر بالإجماع بعدم المشاركة. واعرب الجارالله عن تطلع الكويت ان تأخذ الدول الكبرى المعنية بمستقبل السلام في الشرق الأوسط في الاعتبار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي ترتكز على مبدأ الدولتين وتراعي مصالح الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، أكد الجارالله وجود توجه لدى الحكومة لفتح سفارة كويتية في العاصمة الأيرلندية دبلن، مشيرا الى ان هناك العديد من المصالح المتنامية بين البلدين تستوجب وجود بعثة دبلوماسية في عاصمتي البلدين. واضاف الجارالله ان لدى الكويت مكتبا ثقافيا في أيرلندا منذ فترة طويلة والآن أصبح الوقت مناسبا للتفكير جديا بفتح سفارة ترعى مصالح البلاد ولاسيما في ظل وجود ما يقارب 900 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في مختلف الجامعات الأيرلندية. وأوضح انه بحث مع الوزير الأيرلندي إمكانية فتح سفارة كويتية في دبلن وفتح سفارة أيرلندية في الكويت.