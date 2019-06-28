الأولى

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد على أهمية تعزيز التفاهم والتكامل والتضامن بين الدول لاستكمال الاجراءات التي تؤدي الى تحقيق هزيمة نهائية لتنظيم داعش الإرهابي ليس على الصعيد العسكري والميداني فقط بل على المستوى الفكري والايديولوجي.

وشدد الشيخ ناصر في كلمة له امام اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي عقد في مقر حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، على أن تنظيم داعش يبرع في تنمية واستغلال الأنقسامات الطائفية والعرقية في دول العالم واستغلالها لتجنيد اعضاء جدد وتبرير افعاله، وعليه فمن الضروري فهم الأيديولوجية لهذا التنظيم وذلك لالحاق الهزيمة به من خلال العمل على وضع فلسفة واضحة وعملية مضادة للفكر الداعشي الجديد

وقد وجه الدعوة لدول التحالف لتشجيع سياسيها ومفكريها من خلال اقامة ورش عمل تهدف لدراسة ايديولوجية وفلسفلة الفكر الداعشي الجديد، ووضع الحلول والخطط المناسبة للعمل على حماية الأجيال القادمة المستهدفة من هذا التنظيم والذي يستغل جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة لتحقيق اهدافه كما بين دور الكويت وجهودها المتعددة للعمل على القضاء على تنظيم داعش الارهابي من خلال تنظيم واحتضان العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات الدولية الكبيرة والتي تهدف للتصدي له، بالاضافة الى تقديم مختلف الخدمات اللوجيستية للجهود العسكرية لمحاربته.

وقد اكد حرص وتوجيهات سمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد على استمرار الجهود الانسانية التي تنظمها الكويت فضلا عن مواصلة الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية الكويتية لنشاطها المكثف في ايصال المساعدات لمستحقيها في جميع انحاء العالم.