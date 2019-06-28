الأولى

ارتفعت موجة المظلومية من النواب الاسلاميين لاستدرار التعاطف الشعبي، منتهزين ما وصفوه بتعسف المجلس ضدهم وتمريره قوانين تعيد الاختلاط الى الجامعات والمعاهد وتهمش خريجي كلية الشريعة وتُفشي الربا.

وكان النائب عادل الدمخي قال في ندوة لا للاختلاط في جامعاتنا امس الاول (الطق يصير علينا والناس اللي تخالف الشريعة وتاكل المال الحرام ما حد يتكلم عليهم).

اما النائب اسامة الشاهين فاشار الى وجود هجمة منظمة تشن على طلبة الشريعة وعلى منع الاختلاط، وتتساهل مع موضوع الربا والفوائد، وقال: لو سكتنا وصمتنا فسيكون القادم ادهى.

من جهة اخرى، توصلت اللجنة التشريعية امس الى صيغة توافقية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة تمكن خريجي الشريعة من دخول سلك المحاماة بشرط اجتيازهم دورات قانونية معينة. وتسابق عدد من النواب على تقديم اقتراحات بقوانين لضمان العمل بمنع الاختلاط، بينما اكتفى اخرون بذكر عبارة الجامعات الحكومية في اشارة الى انها المشمولة بقانون منع الاختلاط الأصلي لسنة 1996 والمفسر من المحكمة الدستورية بالاكتفاء بوجود اماكن لكل جنس على حدة في قاعات الدرس، ومن بين هؤلاءاحمد الفضل وعودة الرويعي وخليل ابل وخالد الشطي وصلاح خورشيد، في حين تشدد اخرون باقتراح ينص على ان تكون جميع مباني وقاعات وخدمات ومرافق مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة منفصلة بين الذكور والاناث وهم محمد المطير وأسامة الشاهين وعادل الدمخي وثامر السويط ومحمد هايف.