الأولى

أشادت الجمعية الكويتية للاخاء الوطني بكلمة وزير المالية د. نايف الحجرف خلال استجوابه في مجلس الأمة، مثمنة ما ورد في مرافعته من اعلاء للانتماء الوطني على اي انتماء آخر. وقال رئيس الجمعية راكان بن حثلين في تصريح صحافي ان الجمعية كجمعية نفع عام ليست معنية بالاستجواب والمسائل السياسية، ولكنها تثمن عاليا ما اورده الوزير من كلمات ينبغي ان تكون منهجا وسلوكا لكل مواطن. وأكد بن حثلين ان هذه الكلمات اثلجت صدور المواطنين نظرا لما تحمله من معاني الاعتزاز والافتخار بالانتماء لهذا البلد قبل اي شيء آخر، والتأكيد على عدم التفريق بين اهل الكويت بكل مذاهبهم وأطيافهم.

وقال ان القبائل والعوائل الكويتية لها كل التقدير والاحترام ولكنها لا تعلو على الانتماء لهذه الأرض الطيبة، مؤكدا ان عطاء الكويت لمواطنيها لا يضاهيه اي عطاء آخر.

وتمنى ان تكون كلمة الوزير الحجرف رسالة ومنهجا وسلوكا لكل مواطن ومسؤول في البلد، يحرص على تجسيدها قولا وعملا في كل موقف وموقع، وأن يستذكر الجميع ان المناصب تزول وتبقى المواطنة.