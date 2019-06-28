الأولى

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تعليماته باجراء تحقيق عاجل فيما تم تداوله بمواقع التواصل عن قيام عدد من أطباء الحوادث بمستشفى الأميري بمشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو أول من أمس الأربعاء وترك عملهم.

جاء ذلك للوقوف على ملابسات وحقيقة الواقعة تمهيداً لتوقيع الجزاءات التأديبية الرادعة على من يثبت تقصيره في عمله.

إلى ذلك نفى المستشفى الأميري صحة ما ذكر حول قيام بعض أطباء قسم الطوارئ في المستشفى الليلة قبل الماضية بترك المرضى في القسم من أجل متابعة مباراة في كرة القدم. وقال المستشفى في بيان نشره أمس على موقعه الرسمي في «تويتر» أقسام الطوارئ كما هو معروف من أكثر من الأقسام ازدحاماً لطبيعة عملها باستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة. وأكد البيان أن قسم الطوارئ في «الأميري» يقدم خدماته خلال دقائق بجهود طواقمه. وأشار البيان إلى أن غرفة استراحة الأطباء التي تحدث عنها شريط الفيديو هي غرفة استراحة أطباء الخفارة ويلجأ إليها أطباء المناوبة من جميع أقسام المستشفى وليس أطباء الطوارئ فقط حيث يقضي الكثير منهم أكثر من 31 ساعة متواصلة في المستشفى، بالإضافة الى استراحة الفريق المنتهية مناوباتهم قبل مغادرتهم للمستشفى وهذا ما كان يحدث في تلك الساعة من وقت تغيير المناوبة. وقال المستشفى ان جميع اطباء الطوارئ المعنيين في العناية بالمناطق المذكورة حينها كانوا على رأس عملهم يتابعون المرضى في المناطق المعنية في قسم الطوارئ، وقد تمت معاينة ذويكم خلال دقائق وتم تحويلها للعلاج اللازم على الرغم من ذكركم بان الحالة لم تكن طارئة في اي وقت من الأوقات، وقيامكم بعد ذلك بملاحقة الطبيب المعني بعلاجها وهو يقوم بعمله في العناية بالمرضى الآخرين في غرفة الملاحظة. هذا وعلى الرغم من تخطيكم لدور المرضى الآخرين المنتظرين والمستحقين للمعاينة حسب درجة حالاتهم الطارئة فعليا، واصراركم على الطبيب لمعاينة ذويكم قبل غيرها رغم اعترافكم بان حالتها غير طارئة. واضاف المستشفى في بيانه: بمراجعة اوقات انتظار مرضى قسم الطوارئ في المستشفى الاميري خلال الساعات الاربع خلال وبعد المباراة المذكورة، والموثقة من قبل الدراسة الجارية حاليا من ادارة الجودة والاعتماد في وزارة الصحة، فقد كانت اقصى اوقات انتظار المرضى في قسم الطوارئ في المستشفى الأميري حينها لم تتخط العشر دقائق. وأعرب المستشفى عن تمنياته ممن يتقلدون بقلادة القانون ان يمتهنوا أساليب اكثر مهنية وقانونية ليكونوا مثالا يحتذى في المجتمع بدلا من التصوير غير القانوني للعاملين ومحاولة التشهير بالمؤسسات الصحية في وسائل التواصل الاجتماعي، ودون اذنهم ورغم تحذير صاحب الشكوى من ذلك من قبل الطاقم الطبي حينها.