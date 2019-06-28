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تونس- الوكالات: تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي امس الى وعكة صحية حادة استوجبت نقله الى المستشفى، في الوقت الذي استهدفت عمليتان انتحاريتان القوى الأمنية في العاصمة التونسية وأسفرتا عن مقتل رجل امن وسقوط ثمانية جرحى.

واعلنت الرئاسة التونسية امس ان الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله الى مستشفى عسكري بالعاصمة تونس. وقال احد مستشاريه انه في حالة حرجة للغاية لكن لا يزال على قيد الحياة لينفي تقارير اعلامية عن وفاته.

من جهته دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر الى اجتماع عاجل.وقال رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي، ان رئيس البرلمان دعا الى اجتماع عاجل برؤساء الكتل البرلمانية. وأوضح المغزاوي لدينا علم بالوضع الصحي للرئيس. وهي المعلومات المتداولة في الاعلام.لكن مستشار رئيس الجمهورية فراس قفراش اكد ان حالة السبسي مستقرة حتى الآن، داعياً لعدم الانسياق وراء الاشاعات بشأن صحة الرئيس.

بدوره قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد زرت الرئيس في المستشفى وهو يتلقى العناية اللازمة من أكفأ الأطباء داعيا الى ضرورة وقف تداول الأخبار المزيفة حول وفاته. ونقل السبسي الى المستشفى الأسبوع الماضي فيما قالت الرئاسة وقتها انه للعلاج من حالة غير خطيرة. والسبسي شخصية بارزة في تونس منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 التي وضعت البلاد على طريق الديموقراطية وجنبتها الاضطرابات العنيفة التي شهدتها دول اخرى في المنطقة. وقاد السبسي عملية الانتقال كرئيس للوزراء في عام 2011 وانتخب رئيسا بعد ثلاث سنوات. وكان للسبسي دور مؤثر قبل عام 2011 حيث شغل منصب وزير الخارجية في عهد مؤسس الدولة الحبيب بورقيبة ورئيس البرلمان في عهد بن علي. وفي يونيو اعلن انه لن يسعى للفوز بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام رغم دعوات حزبه له بخوض الانتخابات. ولم يعلن الحزب عن مرشح آخر. وبموجب الدستور الجديد الذي يضمن الحريات الديموقراطية يتمتع السبسي بصلاحيات محدودة مقارنة بما كان يتمتع به بن علي. وتقتصر مسؤوليته الرئيسة على السياسات الخارجية والدفاعية. ويأتي ذلك فيما وقعت عمليتان انتحاريتان في وسط العاصمة وقتل رجل امن في احداهما. ووقعت العملية الاولى حين اقدم انتحاري على تفجير نفسه قرب دورية امنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة وأدت الى سقوط خمسة جرحى احدهم عنصر الامن الذي توفي لاحقا، ثم استهدفت الثانية مركزا امنيا. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق أحد الأمنيين اللذين اصيبا بجروح خلال العملية الانتحارية التي وقعت بشارع شارل ديغول توفي.