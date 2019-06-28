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افتتح مركز التواصل الحكومي امس المركز الاعلامي وقاعة المؤتمرات الصحافية الخاصة بمجلس الوزراء في خطوة متقدمة نحو التواصل ما بين الحكومة والشعب ووسائل الاعلام.

وأكد رئيس المركز المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن هذا النهج الجديد في التواصل مع الإعلام والشعب جاء بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ومن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، موضحا أن مجلس الوزراء يرغب في التواصل مع الإعلاميين فيما يخص بعض القضايا العامة والأحداث المهمة عبر مؤتمرات صحافية مجدولة او عاجلة للوزراء والمسؤولين وكذلك عبر بيانات او عروض مرئية وتوضيحية برزنتيشن وانفو غرافيكس، لتجسيد شعار مركز التواصل الحكومي من حقك ان تعرف. وقال: الحكومة مدركة حاجتها ان تنشط بإعلام الناس بالقضايا والقصص الصحافية ذات الأبعاد الإيجابية على حياة المواطنين، وكذلك نفي قصص واحداث مسيئة ومرعبة تنتشر ولا علاقة لها بالكويت، مشيراً إلى ان الإعلاميين سيكونون أكثر معرفة بابعاد أعمال مجلس الوزراء ولجانه والقطاع الحكومي بشكل عام خاصة في القضايا المتصدرة للاهتمام. وأضاف: من اهدافنا تشجيع المؤسسات العامة لإيجاد متحدث رسمي بشؤونهم يشرح ويتحدث مع الجهات الإعلامية خاصة ان بعض الأمور فنية وتتطلب دراية تامة، مبينا عقد 45 اجتماعا مع اجهزة حكومية ممثلة بفرق التواصل الحكومي لديها لتبادل خبرات التواصل مع الصحافة وكيفية تنشيط العمل الاعلامي لتلك الجهات ونفي الإشاعات وإيضاح المعلومات وعقد الموتمرات الصحافية، مشيدا بالدور المتقدم من بعض الجهات الحكومية.