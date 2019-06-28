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كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية عن تسجيل ما يقارب 6300 مواطن ومواطنة من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية خلال فترة التسجيل الـ 67 التي ستنتهي صباح اليوم الجمعة. وأشار المصدر لـ النهار إلى تسجيل ما يقارب 1200 خريج وخريجة في تخصص الهندسة ضمن المسجلين في الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية من اجل العمل في الوزارات والجهات الحكومية. وأوضح أن مواعيد التسجيل تتوافق مع مواعيد تخرج طلبة التطبيقي والتدريب والجامعة ما يضمن عدم التداخل مع الإجازات الرسمية ويتيح الفرصة لجميع الراغبين في التسجيل، لافتا إلى أن فترة التسجيل القادمة رقم 68 ستبدأ في 13 سبتمبر وتتواصل إلى 27 سبتمبر والفترة رقم 69 ستنطلق في 6 ديسمبر وتستمر إلى 20 ديسمبر.

