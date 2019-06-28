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علمت النهار ان هيئة القوى العاملة تعكف حاليا على انهاء اجراءات ترحيل نحو 150 عاملة الى بلادهن، حيث بدأت بتعديل اوضاعهن وتسوية امورهن لاستكمال اجراءات عودتهن الى اوطانهن.

في هذا السياق، اكدت مصادر مطلعة في الهيئة انها تعمل على انهاء اجراءات سفر بعض نزيلات مركز الايواء الكائن بمنطقة جليب الشيوخ من جنسيات مختلفة بين مدغشقر وساحل العاج واثيوبيا والفلبين.

واشارت الى ان العاملات المعنيات انهين اول اجراءات الترحيل، حيث تم اجراء البصمة على كل واحدة منهن تمهيدا للتدقيق على سجلها الامني ومنحها حقوقها قبل الترحيل.

