أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية عن تسليم جميع مدارس قطاع (D) في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية الى وزارة التربية تمهيدا لتشغيلها. وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي امس أن مدارس قطاعA+B+C في المشروع سبق تسليمها بالكامل للوزارة.
وذكرت أن اجمالي المدارس التي تم تسليمها لـ التربية في مدينة صباح الاحمد السكنية بلغ 39 من أصل 45 مدرسة، لافتة إلى أنه تبقى 6 مدارس في قطاع E لم تسلم حتى الآن.
وأشارت المؤسسة إلى أن المباني العامة المنجزة تسلم الى الوزارات المختصة بعد استلامها من مقاول المشروع تمهيدا لتشغيلها من قبل الجهات الحكومية.