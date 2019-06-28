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أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية عن تسليم جميع مدارس قطاع (D) في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية الى وزارة التربية تمهيدا لتشغيلها. وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي امس أن مدارس قطاعA+B+C في المشروع سبق تسليمها بالكامل للوزارة.

وذكرت أن اجمالي المدارس التي تم تسليمها لـ التربية في مدينة صباح الاحمد السكنية بلغ 39 من أصل 45 مدرسة، لافتة إلى أنه تبقى 6 مدارس في قطاع E لم تسلم حتى الآن.

وأشارت المؤسسة إلى أن المباني العامة المنجزة تسلم الى الوزارات المختصة بعد استلامها من مقاول المشروع تمهيدا لتشغيلها من قبل الجهات الحكومية.

