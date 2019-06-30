وطن النهار

روما- «كونا»: أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة الجمعة الماضية بدور الكويت النموذجي والايجابي داخل مجلس الأمن لدعم مهمة جهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي للأزمة والاهتمام بليبيا والشعب الليبي.

وقال سلامة في تصريح خاص لـ «كونا» عقب اجتماعه بوزير الخارجية الايطالي إنتسو موافيرو ميلانيزي وممثلي الدول الست المعنية بالأزمة الليبية «اننا في بعثة الأمم المتحدة ممتنون جدا للدور البالغ الايجابية الذي تلعبه الكويت داخل مجلس الأمن الدولي من دعم للبعثة واهتمام بهموم ليبيا وعودة الاستقرار اليها»، معرباً عن تطلعه وأمله «بعد انتخاب تونس لعضوية المجلس السنة القادمة أن يستمر هذا الاهتمام بجهود ومساعي حل الأزمة في ليبيا».

وأضاف قائلا: «الحقيقة أن مسلك الكويت في مجلس الأمن الدولي كان نموذجيا في التعبير عن الاهتمام العربي الضروري بليبيا وآمل أن يتواصل هذا الدعم والاهتمام بعد انتهاء فترة عضوية الكويت ودخول تونس الى المجلس».

وحول الدور الذي يمكن أن تنهض به الجامعة العربية أوضح المبعوث الخاص ان البعثة على اتصال مستمر مع الأمين العام وتقدم له تقريرا أسبوعيا لاحاطة الجامعة بما يحدث بسبب عدم وجود مكتب للجامعة داخل ليبيا وهو ما رحب به تكرارا. لافتاً الى أنه «عندما جاء الطلب الليبي لعقد اجتماع للجامعة حول ليبيا فإن عددا من الدول رفضت عقد هذا الاجتماع الذي لم يلتئم»، موضحا أن اشراك الجامعة العربية بدور والمساهمة في الوساطة لحل الأزمة هو «أكبر من امكاناتي ومهمتي كمبعوث للأمم المتحدة»، شاكرا لوزير الخارجية الايطالي على دعوته لحضور اجتماع اليوم لممثلي الدول الست المعنية بالأزمة والذي «كان فرصة لتشاطر المعلومات والبحث عما يتعين عمله» لمنع تدهور الأوضاع في ليبيا.

