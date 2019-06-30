وطن النهار

أقام رئيس مجلس الأمن ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي حفل استقبال بمناسبة انتهاء رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن لشهر يونيو. وشارك في الاحتفال الذي أقيم بمقر الوفد الدائم في نيويورك حشد كبير من المسؤولين في الأمم المتحدة وسفراء ودبلوماسيين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن والصحافيون المعتمدون لدى الأمم المتحدة.وأكد السفير العتيبي في تصريح لـ «كونا» ان «الكويت تنتهج سياسة معتدلة ومتزنة وعقلانية ترتكز إلى احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة» مبينا أن انتهاج دولة الكويت هذه الدبلوماسية الذي أرسى قواعدها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد منذ الاستقلال محل تقدير واحترام لدى أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

من جانب اخر، اكدت الكويت ان لا حلول عسكرية للازمة السورية داعية الى تسوية سياسية عادلة للازمة.

جاء هذا الموقف في كلمة المندوب الدائم السفير منصور العتيبي التي القاها خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي السوري. وقال السفير العتيبي في كلمته «اننا نجدد التأكيد على انه لا حل عسكرياً للأزمة السورية وأن الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية عادلة تسيرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية سورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012».

واضاف «لقد استعرض القرار 2254 الخطوات لعملية انتقالية سياسية تتضمن محطات عدة ومنها صياغة دستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بهذا الدستور تحت اشراف الأمم المتحدة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم من هم في الخارج». واكد اهمية «أن تكون اللجنة الدستورية متوازنة وشاملة وذات مصداقية ونأمل بأن تكون بداية أعمالها الانطلاقة التي طال أمدها للعملية السياسية».

وحول التصعيد العسكري في شمال غرب سورية اكد العتيبي ادانة الكويت «لقتل المدنيين الأبرياء من قبل أي طرف كان ونجدد التذكير بضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان».

واوضح «كما ندين كل الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن ضد المناطق المأهولة بالسكان المدنيين وفي ذات الوقت نجدد التذكير بأن عمليات مكافحة الارهاب لا تعفي بأي شكل من الأشكال أي طرف في النزاع من الالتزامات بموجب القانون الدولي».

