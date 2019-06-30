وطن النهار

فيينا - (كونا): اوصى المؤتمر الدولي السابع للعلوم والتكنولوجيا 2019 في ختام اعماله مساء الجمعة بضرورة تضافر الجهود الدولية لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ وتقليص الفجوة بين العلم والتكنولوجيا من جهة وصانعي القرار من جهة اخرى. وأكد مدير دائرة الصحة والسلامة في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مفرح الرشيدي لـ (كونا) اهمية نتائج المؤتمر الذي يندرج في اطار سلسلة من المؤتمرات المتعددة التخصصات الرامية الى تبادل المعارف والإحاطة بما تحقق في مجال تكنولوجيا الرصد والتحقق من اي نشاط اشعاعي في العالم.

