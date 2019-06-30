وطن النهار

تنطلق أهمية افتتاح جسر الشيخ جابر من عدة اتجاهات محورية اهمها انه يربط موقعين جغرافيين ويعد اربع اطول جسر بحري في العالم، الى جانب انه نواة لكويت جديدة تستمر رؤيتها حتى 2035 لتكون بذلك احد اهم المراكز الماليه والتجاريه العالمية.

وفي ذات السياق جاءت الفرصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستثمار افتتاح جسر الشيخ جابر باعادة مشروع مدينة الصابرية الى الواجهة من خلال ادماج المشروع ضمن الخطط القريبة التي تعدها المؤسسة لانهاء العدد المتزايد من الطلبات السكنية والتي تجاوزت 92 ألف طلب اسكاني، حيث ان الجسر يربط الكويت بمنطقة الصبية والتي تأتي مدينة الصابرية ضمن نطاقها ومع وجود محطة الكهرباء والماء، في ذات النطاق بات الامر مشجعاً لتخطيط البنية التحتية تمهيداً لتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية خاصة وانها تشتمل على اكثر من 50 الف وحدة سكنية وتكون بذلك قد حققت تكافل النمو العمراني. وسوف يكون المشروع حيوياً وهاماً من خلال الوحدات السكنية التي يوفرها والتي تنهي اكثر من نصف الطلبات الاسكانية المتراكمة، اضافة الى ان موقع المشروع يعتبر موقعاً استراتيجياً من حيث قربة من العاصمة والتي لا يستغرق معها المواطن للوصول اكثر من نصف ساعة. المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على اعداد المشاريع السكنية في مختلف الجهات بدولة الكويت وتطرح الخطط الاسكانية وفق رؤية مستقبلية، لذلك فإن مشروع مدينة الصابرية بات احد الخطط الناجحة التي سوف تعمل عليها المؤسسة في القريب العاجل.

