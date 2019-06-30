وطن النهار

بعد أن قامت البلدية بجميع استعدادات فرقها الميدانية التابعة لادارات التدقيق والمتابعة الهندسية في جميع افرعها بالمحافظات بحصر المنازل المخالفة لتحرير محاضر المخالفات بحق ملاكها وبناء على قرار وزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بتشكيل لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ، واشراف مباشر من مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي لتسخير الامكانات لقيام اللجنة بمهامها على اكمل وجه واستكمالا لعمل اللجنة في الحد من ظاهرة سكن العزاب وتفعيلا لآلية عملها الذي تم البدء العمل به في شهر مايو الماضي بالتعاون والتنسيق مع ممثلي الجهات في اللجنة كوزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء وشرطة البيئة وادارة التسجيل العقاري والتوثيق والهيئة العامة للمعلومات المدنية وادارات التدقيق والمتابعة الهندسية في افرع البلدية بالمحافظات والادارة القانونية ببلدية الكويت، وأهمية متابعة ما تم تنفيذه بشأن الكشوف المعدة من قبل الفرق الميدانية بعد عمليات رصد وحصر للمنازل المخالفة في جميع المحافظات وتكثيف الجولات التفتيشية لوضع الملصقات لانذار اصحابها بإزالة المخالفات واخلائها من العزاب. وأعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت اطلاق حملة «#إطمئن» التوعوية للمساهمة في الحد من ظاهرة العزاب في المناطق السكنية والمصاحبة لتغطية الجولات التفتيشية من قبل الاجهزة الرقابية المختصة في أفرع البلدية في المحافظات الست وتسليط الضوء على جهودها في تطبيق القانون.

وقالت الادارة في بيان لها ان الحملة ستنطلق في الاول من يوليو المقبل تزامنا مع تنفيذ الجولات التفتيشية للفرق الميدانية بعد حصر المنازل التي يقطنها عزاب لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بإخلائها واخذ التعهدات اللازمة لاصحاب المنازل المخالفة وضرورة الالتزام باللوائح والنظم والقوانين التي تحظر سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

واشارت الى أهمية تضافر كل الجهود للمساهمة في انجاح حملة «#اطمئن» للحد من ظاهرة العزاب في المناطق السكنية لما لها من اثار سلبية على المجتمع وما تشكله من خطر على الجيران الى جانب ما يترتب على وجودها من ضغط على الطاقة الاستيعابية لخدمات البنى التحتية من كهرباء وماء وما تسببه من ضوضاء وضرر بيئي واضح.

