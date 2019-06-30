وطن النهار

دعا محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد إلى «سرعة تطبيق معايير مبادرة المدن الصحية - التي تقرها منظمة الصحة العالمية (WHO) - في بقية مناطق المحافظة المرشحة ليتسنى إعلان محافظة العاصمة كأول محافظة صحية نموذجية في دولة الكويت»، موجهاً «لتشكيل لجنة محافظة العاصمة للمدن الصحية لتشجيع ومساعدة المناطق التابعة للمحافظة لاستيفاء معايير مبادرة المدن الصحية».

جاء ذلك في تصريحٍ صحافي للخالد، على هامش استقباله لوفد وزارة الصحة المعني بمبادرة المدن الصحية برئاسة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والمنسق الوطني للمبادرة الدكتور أحمد الشطي، ورئيس مكتب المدن الصحية في الوزارة الدكتورة آمال اليحيى، بالإضافة إلى الاستشاري في المكتب الدكتور حسن القطان.

وأوضح المحافظ الخالد، أن «هذه اللجنة ستعكف على معالجة جميع احتياجات المبادرة وتذليل أي معوقات قد تواجه عملها، بالإضافة إلى العمل على تطبيق معاييرها في مناطق المحافظة المرشحة لهذه المبادرة وغيرها من المناطق الراغبة في تطبيق هذه المعايير»، موجهاً «مسؤولي المبادرة إلى رفع تصور جميع احتياجاتها والمعوقات التي تواجهها، إليه مباشرة بالتنسيق مع هذه اللجنة».

ونوه بأن «تطبيق معايير مبادرة المدن الصحية يعود بالنفع على مختلف جوانب الحياة والمجتمع في دولة الكويت خصوصاً مع تحسن مستوى كثير من الخدمات المقدمة في هذه المدن وانخفاض معدلات الإصابة ببعض الأمراض بين سكانها، بالإضافة إلى اعتلاء دولة الكويت لمراكز متقدمة في تصنيفات المنظمات والمؤسسات العالمية ذات الصلة»، مبيناً أن «المحافظة تضم 3 مناطق أخرى مرشحة لمبادرة المدن الصحية بجانب مدينة اليرموك الصحية النموذجية وهي مناطق العديلية والسرة والشامية ومن ثم فإن محافظة العاصمة تضم العدد الأكبر من المناطق الكويتية المسجلة على شبكة المدن الصحية الإقليمية».

وعبر الخالد، عن «خالص شكره وتقديره لوزارة الصحة وجميع القائمين على المبادرة لما يبذلونه من جهود بناءة تصب في مصلحة الوطن». من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المنسق الوطني لمبادرة المدن الصحية الدكتور أحمد الشطي «نعتز بشراكة وتعاون محافظ العاصمة ونتطلع إلى دوره المعهود والفعال في دعم مبادرة المدن الصحية التي تصب في خدمة صحة المجتمع ورقي المناطق بخدماتها وإمكاناتها ونُثمن عالياً تفهمه واستهدافه لإعلان محافظة العاصمة كأول محافظة صحية في دولة الكويت»، مضيفاً «نضع كل إمكاناتنا لتحقيق هذا الهدف الذي نعتبره بعضاً من رد الجميل لدولة الكويت لإبراز دورها واهتمامها بصحة الإنسان لصالح الأوطان».

وأكدت رئيس مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى أن «المكتب ملتزم بتحفيز وتشجيع جميع المناطق التي تبدي اهتماماً في الدخول في المبادرة وذلك عبر استنهاض جهود المشاركة المجتمعية ممثلة في أبناء ومختاري المناطق ورؤساء المراكز الصحية والجمعيات التعاونية وغيرهم من الجهات الراغبة في المشاركة». من جهته، أوضح الاستشاري في مكتب المدن الصحية الدكتور حسن القطان أن «منظمة الصحة العالمية (WHO) تعتمد 9 محاور أساسية يندرج تحتها 80 معياراً يُشترط تنفيذها للحصول شهادات اعتماد المناطق الصحية النموذجية»، لافتاً إلى أن «محاور المبادرة الأساسية تتمثل في محاور تنظيم المجتمع، والتعاون والشراكة بين القطاعات، ومركز المعلومات المجتمعي، إلى جانب المحور البيئي، والمحور الصحي، والمحور التعليمي، بالإضافة إلى محاور تنمية المهارات، والاستعدادات للطوارئ، ومشاريع القروض الصغيرة».

