وطن النهار

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أمس الأول الجمعة أنها تتلف الذبائح شديدة الاصابة بحويصلات الديدان الشريطية. وقال مسؤول المسالخ في الهيئة محمد السالم في تصريح صحافي: إن نسبة انتشار حويصلات الديدان الشريطية في لحوم الاغنام بالكويت لاتتعدى 0?5 في المئة أي خمسة حيوانات من الالف فقط تكون الاصابة فيها شديدة وتستوجب اتلاف الذبيحة. ولفت السالم الى ان الاصابات تكون عرضية وخفيفة وغير منتشرة بالذبيحة ويمكن تجنبها بإتلاف الجزء المصاب فقط ولا تؤثر على جودة اللحم ويتم الافراج عنها.

واشار بشأن الرسائل المتداولة عن انتشار حويصلات الديدان الشريطية في إحدى الذبائح الى أن الديدان الشريطية مرض مشترك بين الحيوان والإنسان تدور دورة حياة الطفيل بين لحوم الحيوان وأمعاء الإنسان والتربة الزراعية، مبيناً أنه في حال أصيب الإنسان بالدودة الشريطية بسبب ذبح حيوان بالبر أو خارج المسلخ فإنه يعالج ويعطى جرعات مسهلة لطرد الديدان من الأمعاء ويستعيد عافيته.

واوضح ان من أخطر أنواع الديدان الشريطية وأشرسها فتكا تلك التي توجد في لحوم الخنزير ثم التي توجد في لحوم الأبقار من حيث إصابة الإنسان بها وأقلها خطرا وانتشارا تلك التي تنمو في لحوم الأغنام. وذكر السالم ان دورة حياة الدودة تتلخص بأن هذه الحويصلات في لحم الحيوان تكون معدية وتصيب الإنسان بالدودة الشريطية التي تلتصق بجدار الأمعاء تمتص غذاءها من جسم الإنسان مسببة له الضعف العام والهزال وتنمو مسببة انتشار العدوى من بويضات الديدان وقد تصل إلى أعلاف الحيوانات من خلال الأسمدة أو الري بمياه الصرف المعالجة.

وأهاب بأصحاب الذبائح الذبح في المسالخ ليتم فحصها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصا على سلامتهم.

