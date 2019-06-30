وطن النهار

روما - «كونا»: أشاد ممثل الكويت في المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) م. علي الفارسي بنتائج اجتماعات المؤتمر مؤكدا أنها ستعزز مهمة المنظمة وتدعم استراتيجيات التنمية المستدامة في العالم بالإضافة إلى الشراكة المثمرة مع الكويت والمنطقة العربية.

وقال الفارسي الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة لـ (كونا) بمناسبة اختتام المؤتمر العام الحادي والأربعين للمنظمة أمس ان مشاركة الكويت كانت ناجحة وفعالة في جميع أعمال المؤتمر لاسيما فيما يتعلق بالتعبير عن رؤية واحتياجات المنطقة العربية واقليم الشرق الأدنى الذي تترأسه.

وأضاف أن المؤتمر نجح خلال هذه الدورة في انتخاب مدير عام جديد بيسر في جولة تصويت واحدة هو مرشح الصين تشو دونغيو ليكون أول ممثل عن قارة آسيا الكبرى يتولى قيادة المنظمة الدولية الأقدم والمعنية بقضايا الزراعة والغذاء والتنمية المستدامة.

ونوه بدور الكويت الايجابي على رأس مجموعتها الاقليمية في هذا الانتخاب السلس الذي يطوي انقسامات الماضي ويعكس نضوج الوعي العالمي بضرورة العمل المشترك والتعاون في مواجهة التحديات الانسانية الكبيرة وأهمها ضمان الأمن الغذائي والتغذية السليمة كأساس.

وذكر أن الكويت دعمت بقوة اقتراح انشاء لجنة فنية جديدة في اطار لجنة الزراعة خاصة للثروة الحيوانية التي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للكويت والاقليم لاسيما فيما يتعلق بمسائل مثل الأمراض الحيوانية العابرة للحدود ومواجهة الأزمات الناجمة عن ضعف الرقابة وانعدام التطعيمات والتوعية.

وقال «اننا تلقينا تأكيدات ودعما من المدير العام المنتخب للطلبات والأولويات التي طرحتها الكويت للارتقاء بعمل المنظمة وتعزيز فعاليته في الاقليم مثل ايلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الموارد البحرية والسمكية وتنميتها المستدامة بوصفها إحدى أهم دعائم الأمن الغذائي في المنطقة».

