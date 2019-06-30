وطن النهار



أعلن مركز التطوير الهندسي للتدريب بجمعية المهندسين اطلاقه مبادرة تأهيل مهندسين للعمل في مجال «الاوفست» والطباعة، مشيراً إلى ان هذه المبادرة تقام للمهندسين الشباب وخاصة اصحاب المشاريع الصغيرة.

وأوضح رئيس المركز م. انس الحديب انه وبعد ان لمسنا حاجة ماسة من الزملاء المهندسين الى برامج تؤهلهم لممارسة مجالات الاوفست والطباعة من خلال مبادرات يسعون الى تنفذيها كمشاريع صغيرة، مضيفاً ان مبادرتنا ستتضمن تمارين عملية بالاضافة الى الجانب النظري الذي سيقدمه استاذة متخصصون بهذا المجال.

وأضاف ان المركز وبالتزامن مع هذه المبادرة اطلق 15 برنامجاً تدريبياً تقدم للمهندسين والمهندسات خلال الفترتين الصباحة والمسائية طول اشهر الصيف، لافتا الى ان هذه البرامج تشكل جميع التخصصات وابرزها الديكور والتصميم الداخلي وتأهيل محترف ادارة المشاريع، «الرفت» للمعماريين، وتصميم التكييف، صيانة المباني وطرق معالجة العيوب الانشائية، ادارة المشاريع باستخدام البريمافيرا 6?1، صياغة التقارير الفنية والهندسية «باللغة الانكليزية» دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، «الرفت» للاعمال الانشائية، حصر الاعمال وحساب الكميات، إعداد وإدارة المناقصات والعقود.

