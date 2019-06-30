وطن النهار

يستضيف اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الأمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس أسامة ابراهيم الدعيج في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد في لقاء مفتوح مع أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والمقاولين وغيرهم من أصحاب المهن الاستشارية . رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان أوضح أن هذا اللقاء يأتي في اطار التعاون المشترك مع الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة التابع لمجلس الوزراء لتذليل العقبات وشرح الآلية التي يتبعها الجهاز لنظام تصنيف الخدمات الاستشارية والتي اعتمادها وباتت سارية المفعول أخيراً.

