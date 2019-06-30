وطن النهار

أكد مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف فلاح الظفيري، أن صالة المراجعين بالدور الأول بديوان عام وزارة التربية شهدت إقبالاً كبيراً وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية السابق الصادر في عام 2006 والمعدل بالقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية 11 لعام 2017، الذي يلزم وزارة التربية ووزارات الدولة بالالتزام بأعداد محددة من الموظفين غير الكويتيين، وذلك بهدف تكويت الوظائف خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه تم استقبال 116 مراجعاً من بدء العمل وتم تسليمهم قراراتهم مع خلو الطرف.

وقال الظفيري في تصريح للصحافيين: إن الموظفين في صالة المراجعين يقومون بتسليم القرارات وتوجيه المراجعين وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام إجراء معاملاتهم، مؤكداً على حضور صاحب العلاقة شخصياً أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، وذلك بعد توقيع خلو الطرف من الجهات المطلوبة من مركز عمله وإدارة المنطقة التعليمية وقسم الإجازات والدوام وإدارة الشؤون القانونية والإدارة المالية، وتسليم خلو الطرف المالي والإداري بالإضافة إلى براءات الذمة من وزارة الداخلية إدارة تنفيذ الأحكام بمنطقة الصليبية ووزارة الطاقة ووزارة المواصلات، إلى جانب مركز العمل بعدم وجود عهده وإخلاء من مشرفة السكن وجواز السفر ومخالفات المرور.

وأضاف: «تتمثل المستندات المطلوبة لإلغاء الإقامة في جواز السفر الأصلي وصورتين عنه مع الإقامة والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين عنها وصور شخصية خلفية زرقاء عدد، 2 4*6 من دون ارتداء نظارة ( الوجه والأكتاف مقابل الكاميرا» وصورة من قرار الاستقالة عدد 3، وصورة من تنفيذ الأحكام من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وطابع واحد فئة 3 دنانير «غير معرف»، وبرنت مخالفات من المرور برنت من الإدارة العامة لشؤون الهجرة بعدم وجود كفالات. واستطرد قائلاً : في حال وجود مرافقين في جواز صاحب العلاقة عليه إحضار طابع واحد فقط يشمل قيمة الطابع لصاحب العلاقة مع المرافقين، والبطاقة المدنية الأصلية للمرافق، أما إذا كان جواز المرافقين مستقل يتم إلغاء الإقامة من الإدارة العامة لشؤون الهجرة والجوازات قبل مراجعة وزارة التربية، وتصوير جوازات المرافقين مع الإقامة المؤقتة وبراءات الذمة والإخلاء المالي.

ولفت الظفيري إلى ضرورة أن تكون المستندات أصلية لصرف المكافأة، فديوان الخدمة المدنية يطلب المستندات الأصلية وأن تكون مختومة بختم الوزارات المختصة (الداخلية المواصلات الطاقة) حتى يتم تجنب شطب وتعديل البيانات، مثمنا جهود الموظفين المنتهية خدماتهم لما قدموه من خدمات طوال سنوات عملهم.

