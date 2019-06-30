وطن النهار

صرح رئيس جامعة 6 أكتوبر المصرية د. جمال سامي ان وجوده على رئيس وفد الجامعة لزيارة الكويت يأتي تيسيراً وتسهيلاً للخدمات المقدمة من الجامعة للطلاب الحاصلين على الثانوية الكويتية.

وقال إن جامعة 6 أكتوبر هي أول جامعة خاصة في الشرق الأوسط وافريقيا وتضم 13 كلية تتيح للطالب الاختيار من بين مختلف تخصصات الدراسة في قطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانية ، وأن الجامعة تضم أكثر من 25000 طالبا وطالبة منهم حوالي 1500 من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وأضاف ان 7 كليات حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهي: كلية الطب والجراحة التي تعد الكلية الوحيدة في الجامعات الخاصة المصرية الحاصلة على الاعتماد، إضافة إلى كلية طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، ونظم المعلومات وكلية اللغات والترجمة و السياحة والفنادق. وأضاف نظراً للاستيفاء جامعة 6 اكتوبر للشروط والمعايير الواجب توافرها للتعاون الأكاديمي بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لمنح درجات علمية بالدراسات العليا من الجامعات الحكومية بناء على قرار مجلس الجامعات الخاصة رقم «15» بتاريخ 4/6/2011 فإنه يتم حاليا قبول الطلاب في الدراسات العليا للحصول على درجة «الدبلوم - الماجستير - الدكتوراة» في العديد من التخصصات. وأكد حرص الجامعة على كفالة الفاعلية التعليمية باعتبارها الهدف الأسمى من خلال السعي المستمر للارتقاء المهني بمستوى الطلاب والخريجيين والتأكد من سلامة وجودة العملية التعليمية بتقديم الدعم اللازم والرعاية الواجبة للطلاب.

