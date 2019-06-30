وطن النهار

لندن - «كونا»: حصلت المهندسة الكويتية جنان الشهاب على الجائزة الذهبية المزدوجة التي تمنحها (شبكة المرأة العالمية للمخترعات والمبتكرات) اعترافا باختراعها (الخلايا الكهرومغناطيسية لبث الكهرباء اللاسلكية عن بعد) الحاصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركي.

وقالت الشهاب في تصريح لـ «كونا» عقب حفل تكريمها الذي أقيم في العاصمة البريطانية مساء أول من امس الجمعة ان المرتبة التي أحرزتها ضمن جائزة التعريف الدولي الاستثنائية تعد اعلى مرتبة ضمن تصنيف الجوائز التي تمنحها شبكة المرأة العالمية. واضافت انه تم خلال المنافسة تقديم عرض كامل عن المشروع امام مخترعين ومخترعات من مختلف دول العالم إضافة إلى مقابلة لجنة التحكيم الدولية المكونة من تسعة أعضاء متخصصين في مجال الطب والهندسة بجانب اساتذة جامعيين ومستثمرين عالميين.

واشارت الشهاب الى ان ترشيحها لجائزة (شبكة المرأة العالمية للمخترعات والمبتكرات) جاء بعد فوزها بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف في معرض (ارخميدس) الدولي للاختراع الذي نظم في مارس الماضي بالعاصمة الروسية موسكو.

واوضحت ان اختراعها يعد ثمرة لمؤسسة (الكترودس) التي أنشأتها بالكويت عام 2016 لانتاج الخلايا الكهرومغناطيسية والاجهزة الالكترونية الذكية.

وتعد الجائزة الذهبية المزدوجة المعتمدة في تصنيف (شبكة المرأة العالمية للمخترعات والمبتكرات) اعلى درجة في سلم الجوائز وهي تعادل درجة أولى بمرتبة الشرف.

يذكر ان (شبكة المرأة العالمية للمخترعات والمبتكرات) تعد منظمة مستقلة غير ربحية تهدف لمساعدة النساء اللواتي لديهن اختراعات وابتكارات مشرقة والنهوض بهن حتى يتمكن من تحقيق النجاح في الاسواق العالمية.

