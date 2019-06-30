وطن النهار

أعلنت جمعية «بشائر الخير» أن الإمانة العامة للأوقاف قامت بدعم «صندوق مصرف صدقات الأرامل» بمبلغ وقدره 42489 ألف دينار، وذلك ضمن الدفعة الثانية للصندوق. وفي هذا الإطار أعرب د. عبدالحميد البلالي رئيس الجمعية عن شكره وتقديره للقائمين على الأمانة العامة للأوقاف على دعمهم المستمر للأعمال الخيرية في الكويت على الأصعدة والمجالات كافة، ما كان له الدور الكبير والأثر البالغ في مسيرة العمل الخيري الكويتي، مثمنا تقديم الدفعة الثانية من مصرف الصدقات الخاصة في الأرامل. وأضاف البلالي أن هذا الدعم الخيري الكريم للأرامل وأسرهم من التائبين من الأدمان على المخدرات، لمواجهة متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء عنهم، حيث يتم التواصل معهم خلال المنافسات المختلفة لإدخال السرور على قلوبهم، وتقديم العون لهم فيما يمرون به من أزمات مادية جراء ضعف الدخل وغيره. ولفت البلالي إن جمعية «بشائر الخير» المتخصصة في علاج الأدمان وتأهيل المدمنين تواصل العمل على مكافحة الإدمان على المخدرات من خلال الشراكة المجتمعية ودور وإسهامات المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة في بلد العطاء والإنسانية.

