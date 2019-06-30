وطن النهار

قام وفد من مديرية التفتيش بالحرس الوطني بزيارة إلى مكتب ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وتحسين وتطوير إجراءات العمل، ومناقشة فاعلية تطبيق نموذج معايير الجودة على وحدات الحرس الوطني، حيث كان في استقبالهم المهندس محمد الحمدان مدير إدارة ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي.

ونقل مدير مديرية التفتيش العقيد فيصل محمد صغير تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي.

وأكد صفير أن هذه الزيارة تسهم في تطوير الأداء من خلال تبادل الخبرات والزيارات بهدف رفع درجة الكفاءة والاحترافية انطلاقا من أهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الامن أولا)

من جانبه رحب المهندس محمد الحمدان بالوفد وشكرهم على الحضور، متمنياً تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة، موضحا أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تنظم دورات خاصة في ضبط الجودة (مدقق - مدقق داخلي - كبير مدققين) وأكد على أهميتها في المساهمة على رفع أداء الكفاءة في ضبط الجودة.

حضر الاجتماع من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مستشار الجودة المهندس جمعة بن عبيد، ورئيس قسم الجودة مريم العبيدي.

ضم وفد الحرس الوطني رئيس فرع التفتيش التخصصي العقيد محمد شباب رفاعي، وركن أول معايير الجودة المقدم محمد راشد محمد، وركن أول بروتوكولات الرائد عبدالله فارس محمد وعدد من الضباط.

