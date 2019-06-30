وطن النهار

يعرف قانون المرافعات بانه مجموعة من القواعد التي تنظم مرفق القضاء التي تبين كيفية أدائه لوظيفته وذلك من اجل ضمان حماية الحقوق الشخصية للأشخاص امام القضاء. أي انه الوسيلة او الطريقة التي تمكن الأشخاص من الاتجاه الى القضاء والقانون ليدافع كل منهم عن حقه، وهي أيضا تنظم الطريقة التي تسير عليها المحاكم وإصدار الاحكام فيها، وهي أيضا تمكن أصحاب الشأن بالاعتراض على الحكم الصادر، أي انهم يستطيعون الطعن في هذا الحكم غير الصالح والتي تكون على نوعين من الطعون (عادية وغير عادية).

ومرحلة الطعن غير العادية هي مرحلة مهمة جدا حيث ان المشرع وضع طرقا ووسائل عند الطعن العادي وكمثال (الطعن بالاستئناف) والطعن غير العادي كمثال (طلب التماس اعاده النظر) وفترة استغراق المدة لإقامة الطعن ان تكون بعد ثلاثين يوماً من تحقق سبب هذا الطعن. وبالاضافة الى ان القانون يوضح لنا أيضا الوسائل والطرق التي يتم اتباعها لتنفيذ بعض الاحكام الصادرة والاعتراض على البعض منها ان كان غير منصف او غير صالح.

بقلم : لولوة حمود المطاوعة

كلية الدراسات التجارية تخصص القانون

