حرية الرأي

الحكومة تنظر للقطاع الخاص نظرة المستغِل

تملّك الأرض من أهم عوامل النهضة والتطور والإبداع الاقتصادي

أنا أحد مؤسسي شركة الدواجن والاتحاد الكويتي لمربي الثروة

منذ 20 عاماً وأنا أقترح بدائل لردم النفايات.. ولكن بلا جدوى

راتب الوزير أو النائب يجب ألا يقل عن 15 ألف دينار لهذه الأسباب

عاش طفولته في الهند، وتربى في أسرة قوامها 9 أفراد وأب يمتهن تجارة اللؤلؤ والسفر والترحال والإقامة في الهند مع كثيرين من التجار الكويتيين في فترة الأربعينيات وقبل ظهور النفط، ليجد الطفل الصغير نفسه وسط أقرانه الهنود والبريطانيين في مدارس مسيحية تتبع الكنيسة في الهند ليتعلم الدرس الأول في التسامح وقبول الآخر، ثم يعود إلى الكويت شابا يافعا يستكمل دراسته الثانوية والجامعية ويتتلمذ على يد والده الذي علمه فنون وأصول العمل التجاري والأخلاق في المعاملات، وبعد ما يزيد على نصف قرن من الزمان يصبح هذا الشاب واحدا من رجال الكويت المشهورين بالتجارة والعمل الحر في عدة مجالات، أهمها نقل وإعادة تدوير النفايات، أنشأ مصنعين لذات الغرض ولإنتاج الورق، وجعل حماية البيئة قضيته الأولى وكتب محذر مرارا وتكرارا من جريمة ردم النفايات بالطرق التقليدية، وعرض الحلول ولكن من دون جدوى، ويعاود اليوم طرح القضايا من أجل إنقاذ البيئة الكويتية وحماية أرواح الناس من قنابل مرادم النفايات.. إنه العم سعود العرفج رئيس مجلس إدارة مجموعة العرفج وصاحب ومؤسس مصنع بيئتنا لإعادة تدوير النفايات، وأحد رجال الكويت من الرعيل الأول الذين شهدوا الكويت ما قبل النفط وفي العصر الحديث. في هذا اللقاء يطرح العرفج ملخص لرؤية مطولة نشرها قبل فترة في سلسلة مقالات وتتضمن حلولا للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها الكويت منذ زمن دون أن يتصدى لها رجال دولة وإدارة حكومية جادة وقوية لحل هذه المشكلات.

يطرح العرفج بجرأة ومسؤولية قضية التطور السياسي في إدارة الدولة، ويطالب بتغيير قوانين الترشح لعضوية مجلسي الأمة والبلدي، على ألا يقل راتب النائب والوزير عن 15 ألف دينار لأسباب يسردها خلال الدردشة، كما يشدد على إنشاء إدارة للبحث والتطوير في جميع وزارات الدولة، تتشكل من الاستشاريين والخبراء من مختلف التخصصات، وتكون مهمتها وضع النظم الحديثة والملزمة التي تكفل تطوير العمل بكل وزارة، وجلب الأفكار والخدمات ونظم التطوير الحديثة من الدول المتقدمة وتطبيقها في الكويت. اقتصاديا، يطالب بضرورة خصخصة جميع القطاعات الخدمية أسوة بالدول المتقدمة، ويطرح حلولا لتنشيط الصناعة الكويتية، وإتاحة فرص عمل للشباب الكويتي في مختلف التخصصات، وتمكين القطاع الخاص لدفع قاطرة التنمية الشاملة في البلاد، وعلى المستوى الاجتماعي يطرح حلولا حاسمة لقضايا البدون وتفشي العنف بين الشباب وزيادة نسب الطلاق والعنوسة بين الكويتيين.. وفي سياق اللقاء مزيد من التفاصيل:

ما المحطة التي شكلت نقطة تحول في مسيرة حياتك العامرة؟

نشأت في عائلة كويتية امتهنت العمل في التجارة، والدي -رحمه الله- علمني فن التجارة والتفاوض مع التجار، أذكر عندما كنا صغارا أنا وإخوتي، والدي أخذ لنا محل لبيع الألعاب والإكسسوارات، وبمجرد خروجنا من المدرسة كنا نذهب للعمل في المحل نشتري ونبيع ونتعلم فنون التجارة، وكان والدي في قمة الذكاء والأمانة والحرص على رعايتنا والحفاظ علينا من العبث في الشارع أو أصدقاء السوء، ومع مرور الوقت تعلمت أصول التجارة، ومما تعلمته من والدي وأستفيد منه إلى يومنا هذا حرصه على تعليمنا أنا وإخوتي 4 أولاد و5 بنات كلهم في مناصب مهمة ويتولون مسؤوليات في الدولة، وكان والدي من ضمن التجار الكويتيين في الهند قبل ظهور النفط في الكويت، وكان يعمل في تجارة اللؤلؤ، كان متفتحا ومنفتحا على كل الثقافات والأديان، وأنا على سبيل المثال تعلمت في مدارس مسيحية تتبع الكنيسة في الهند، وكنت في مدرسة داخلية أنا وأخي خالد حتى سن 12 سنة، وزاملت الطلبة الانكليز أيام الاحتلال البريطاني للهند، وعدنا من الهند إلى الكويت لاستكمال الدراسة الثانوية والجامعية، وكان والدي دائم السؤال علينا في المدرسة وعن مستوانا التعليمي والسلوك والأخلاق، وكان حريصا على تربيتنا وتنشئتنا بشكل سليم، وأتذكر أن والدي لم يفرق يوما بين مسجد للسنة وآخر للشيعة، فعندما كان يحين وقت الآذان يدخل أي مسجد للصلاة، وحتى في الهند كان يدخل الكنيسة ليصلي ويقول كلها بيوت الله والمهم إخلاص النية لله! فقد كان إنسانا متفتحا وسابق عصره وتعلمنا منه الكثير.

ما أول عمل تجاري كان خاصا بك أنت؟

كان والدي يملك قطعة أرض كبيرة في منطقة المنقف، أنشانا فيها مزرعة وكنا نذهب إليها في عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية والاجازات، ووالدي كان أول شخص في الكويت يزرع الجرجير في محميات بمساعدة مهندس زراعي مصري في بداية السبعينيات، وكان كثير من الكويتيين والمصريين يأتون إلينا لشراء الجرجير من المزرعة، ولم يكن أحد في الكويت يعرف زراعة الجرير قبل هذا التاريخ، وفي هذه المزرعة بدأت أربي الدجاج، بدأت بخمسين دجاجة ثم مئة ثم ألف دجاجة وبعد ذلك تطورت المزرعة وكبرت، وأصبحت أحد مؤسسي شركة الدواجن الكويتية في مطلع الثمانينيات وكذلك الاتحاد الكويتي لتربية الدواجن، وقمت باستيراد أول ماكينة لصناعة أعلاف الدواجن في الكويت وذلك لتخفيض كلفة الإنتاج.

بعد ذلك احترفت العمل التجاري مع والدي من خلال استيراد المواد والأجهزة وتوريدها لوزارات الدولة وبالأخص وزارت التجارة والأشغال والنفط والكهرباء، مثل مواسير ومعدات ومولدات الكهرباء، ثم أخذنا عقود صيانة مولدات الكهرباء، ومن خلال هذا العمل في صيانة محطات توليد الكهرباء ومصافي النفط، لاحظت وجود النفايات الكثيرة الناتجة من عمليات الصيانة، ففكرت في التحول نحو نقل النقابات وهنا كانت نقطة تحول مفصلية في مسيرة حياتي التجارية.

متى كانت البداية الفعلية للعمل في نقل النفايات من مناطق الكويت؟

في عام 1984 كانت البداية الفعلية للعمل في نقل النفايات، وأسست أول شركة كويتية للعمل في مجال نقل النفايات، عرضت على مدير عام البلدية آنذاك العم محمد المعوشرجي أعمال نظافة محافظة حولي بنصف التكلفة التي تتحملها البلدية عن طريق توفير حاويات بلاستيك بدلا من الكراتين وصفائح الدهون فلم يصدق في بداية الأمر، وقال لي إن هذا يمشي في أوروبا مو عندنا، فطلبت منه التجربة والتحدي من خلال التعاون مع شركة سيتا الفرنسية التي كانت تتولى أعمال النظافة في باريس آنذاك، فوافق وحصلت من البلدية على أول عقد خاص لنقل النفايات من البيوت، وخلال عام كانت بلدية الكويت توزع أكياس بلاستيك مجاناً مع التموين لجمع القمامة، وهذا التوجه دعم حملة الإعلامي محمد السنعوسي للقضاء على الفئران التي اجتاحت الكويت في هذه الفترة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة هؤلاء الرجال وبعد نظرهم وحبهم للكويت، ولولاهم لكانت البلدية ليومنا هذا عليها عبء أعمال النظافة وبكلفة الضعف وأكثر.

من خلال هذه التجربة انطلقت في إنشاء مصانع لتدوير ومعالجة النفايات وبدا أن لديك اهتماما واضحا بقضايا البيئة الكويتية.. حدثنا عن هذا الملف؟

من خلال تجربتي الطويلة انا لا أقلد أحدا، وأحرص دائما على تقديم الجديد، ولاحظت في هذه الفترة ان الدول المتقدمة لديها حاويات لتجميع ونقل النفايات، فقمت بتطبيقها في الكويت، وبعد نجاح تجربة نقل النفايات من محافظة حولي بالتعاون مع بلدية الكويت، اتجهت إلى عملية إعادة تدوير النفايات ومعالجتها، ومع الأسف الشديد كانت النفايات في الكويت ترمى بطريقة بدائية أو يتم دفنها في مرادم مخصصة تشكل قنابل موقوتة وقاتلة للإنسان والبيئة، ومنذ حوالي 20 عاما وأنا أطالب القيادة السياسية والحكومة على جميع مستوياتها والمجلس البلدي، بحل مشكلة النفايات التي تردم سنوياً بشكل عشوائي دون معالجة، وتهدر سنوياً بسببها مساحات كبيرة من الأراضي تساوي ضاحية من ضواحي الكويت وتقدر بملايين الدنانير ويستحيل البناء عليها أو استخدامها مدى الحياة، فضلاً عن انبعاث الغازات السامة من هذه المرادم، والتي تتسبب في معظم الأمراض المزمنة والقاتلة للإنسان.

هل لديك حلول لمعالجة مشكلة النفايات في الكويت بطريقة آمنة؟

حل هذه الكارثة البيئية بسيط جيدا إذا توافرت القدرة على اتخاذ القرار السريع من أعلى المستويات في الدولة، والحل يكمن في أن تعطى مهمة استغلال ونقل النفايات ومعالجتها لـ 8- 12 شركة من القطاع الخاص، للاستفادة اقتصاديا من هذه النفايات، مثل الورق والبلاستيك والخشب والالمنيوم والزجاج، أما المواد العضوية بقايا الطعام فتعطي إلى 4- 5 شركات من القطاع الخاص أيضا لإنتاج تربة وأسمدة صالحة للزراعة، تقوم الحكومة بشراء هذه الأسمدة وتوزيعها على المواطنين الذين يحتاجونها بسعر مدعم، أسوة بمعالجة مياه الصرف الصحي لدعم الإنتاج الزراعي.

ولقد كتبت أكثر من مرة في الصحف الكويتية منذ عام 2000، محذراً من أن الكويت على شفا كارثة وقنابل موقوتة من هذه المرادم، وعرضت حلولا لتدوير النفايات ومعالجة المرادم والتخلص من الإطارات القديمة بشكل علمي منخفض التكاليف،... فهل من مستجيب يتبنى هذه الأطروحات ويعمل على اتخاذ قرارات حاسمة لحل هذه المشكلات البيئية المزمنة؟

في ذات السياق كان لديك تعاون آخر مع البلدية فيما يتعلق بالمخلّفات البيئية في صحراء الكويت.. هلا أطلعتنا عليه؟

في منتصف الثمانينيات. كنت مسافرا بالطائرة من الكويت إلى جدة صباحا فرأيت في منطقة السكراب توانكي المياه وهياكل السيارات القديمة منذ سنين على مساحات شاسعة في الصحراء، ولدى عودتي إلى الكويت زرت العم عبد العزيز العدساني وكان رئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي سابقا، وتحدثت معه حول هذه المخلفات التي تأخذ مساحات كبيرة من الصحراء وتضر بالبيئة، فأغلق علينا باب مكتبه وقال لي: الله يرضى عليك شوف لي حل لهذه المشكلة، وعرضت عليه كبس هذه المخلفات وتصديرها الى الهند وباكستان وإلى مصنع سابك بالسعودية. وخلال أقل من عام تم التخلص نهائيا من هذه المخلفات، ثم جاء الغزو العراقي، وسرقوا المعدات وحوالي 70 ألف طن من الحديد المكبوس.

نشرت قبل فترة مقالا مطولا تطرح فيه حلولا للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية، من أين لك بهذه الأطروحات الشاملة والبعيدة عن مجال عملك وتخصصك؟!

أولا أنا لم أطرح هذه الحلول كمتخصص أو عالم وخبير في هذه المجالات، ولكن من باب كوني مواطنا كويتيا محبا لبلدي، ومن خلال خبرتي الطويلة الممتدة لأكثر من نصف قرن من الزمان، ومن خلال زياراتي للعديد من دول العالم المتقدم، وكيف أن كثير من هذه الدول استطاعت حل مشكلاتها بأقل الكلفة، وتجاوزت العديد من المشكلات التي نعاني منها في الكويت منذ زمن طويل، وبالتالي طرحت رؤيتي ورأيي من باب المشاركة الوطنية ومن خلال تجارب عملية ناجحة في دول نحن الآن نقلدهم ونستورد أنظمتهم الحديثة في كثير من المجالات. وانا طرحت حلولا تبدأ بتطور سياسي نحو الملكية الدستورية وتتأسس على خصخصة الاقتصاد الوطني الأمر الذي سينعكس على بنية المجتمع الكويتي والعلاقات الاجتماعية وبالتالي نؤسس لنهضة شاملة تستحقها الكويت وتأخرت فيها كثيرا.

ولماذا وجهت رسالتك إلى النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد؟

الشيخ ناصر لديه رؤية تنموية شاملة لإعادة بناء الكويت في جميع المجالات، وبناء الدولة المدنية الحديثة، بلا قبلية ولا طائفية ولا مذهبية، ولعل من اللافت إشرافه بنفسه على تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، مثل مدينة الحرير، فقد كانت ضربة معلّم تستحق الوقوف معه، وأن نشد على يديه، وندعو له بطول العمر، وأن يشهد بنفسه ثمرات بذور التنمية التي يزرعها اليوم في الكويت الجديدة 2035. لذا وضعت هذه الدراسة بين يديه، والتي تتضمن أفكاراً قد تشكل حلولاً لكثير من مشاكلنا المزمنة، بحكم خبرتي وعلاقاتي وتجاربي في العديد من دول العالم المتقدمة.

ما شكل البناء السياسي الجديد الذي تطرحه وتطالب بأن يكون راتب الوزير 15 ألف دينار وكذلك عضو مجلس الأمة، في الوقت الذي تتجه الدولة نحو التقشف وترشيد النفقات؟

بين فترة وأخرى تطرح أفكاراً حول ضرورات التطور الدستوري لمواكبة التحولات الكبرى في مجتمعنا وإقليمنا بما يعالج المشكلات السياسية والأزمات التي تفاقمت مؤخراً وعطلت عجلة التنمية في البلاد، ومن بين ما يطرح، ولم يناقش بشكل كاف، فكرة التحول إلى الملكية الدستورية بشكل يتواءم مع طبيعة الحكم في الكويت ويضمن الدور الفاعل لرمز الدولة أمير البلاد. فقد أثبت التاريخ نجاح الملكيات الدستورية واستقرارها ونموها في العالم، مثل اليابان، وهولندا، وبريطانيا، وكندا، والدول الاسكندنافية وغيرها، وحتى بعض الدول العربية، تتسم الدولة الملكية عادة فيها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأتمنى مناقشة فكرة التحول من الإمارة إلى الملكية الدستورية في حوار مجتمعي واسع، بتجرد وبعيداً عن الاستنتاجات السريعة سواء بالرفض أو الموافقة المسبقين، فمن دون طرح الأمور المهمة بجرأة وتجرد ومناقشتها من قبل الأطراف المعنية بتطوير المجتمع لا يمكننا الخروج من عنق الزجاجة.

وأنا أطالب بألا يقل راتب الوزير والنائب عن 15 ألف دينار لأكثر من سبب، أولها تشجيع وجذب الشباب الكويتي والكوادر الوطنية على تولي المنصب القيادي والعمل العام، لأن رواتب القطاع الخاص ربما أكبر من الوزير والنائب الآن، وللقضاء عل النزعات القبلية والمذهبية التي يغريها المسؤول بمساعدة ودعم جماعته على حساب الوطن، ولسد باب الفساد والتكسب السياسي والمعاشات الاستثنائية، كما أطالب بإضافة منهج جديد في المدارس الثانوية والجامعة تحت مسمى مبادئ الديموقراطية، لتعريف الطلاب ما معنى الديموقراطية، وما هي السلطات الثلاث وعلاقتها ببعضها، كما أطالب بتعديل شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة بحيث لا يترشح إلا من حصل على مؤهل عال موثوق منه.

لماذا تطالب بخصخصة قطاع التربية والصحة والإسكان ومختلف القطاعات الخدمية، وما جدوى الخصخصة؟

في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتنبؤات بالمستقبل القريب، لا يمكن للحكومة أن تستمر في إدارة شؤون الدولة والصرف على كل القطاعات بمفردها، لذا يقتضي الأمر اتخاذ خطوات جادة نحو خصخصة أغلب وزارات الدولة الخدمية، أسوة بكل الدول المتقدمة، ويكون دور الوزارة مقتصرا على الرقابة فقط، لأن الاقتصاد القوي يعتمد على إبداع القطاع الخاص، والتطور والنهضة تُبنى على الأمان والاستقرار والاستمرارية في العمل، فأين نحن من هذا؟!، لذا اقترحت تحويل أغلب المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة، وتدفع الدولة بدل تعليم للأسرة، مع إعطاء القطاع الخاص أراضي لبناء المدارس والجامعات الخاصة بمبالغ رمزية، لأنه ثبت أفضلية التعليم الخاص، ولجوء الكثير من المواطنين إلى المدارس الخاصة. كذلك يجب خصخصة معظم المستشفيات الحكومية نظرا لتميز الخدمات الطبية في القطاع الخاص بشهادة الجميع، فالعيادات والمستشفيات الخاصة التي أصبحت منتشرة بكثرة في البلاد خففت العبء عن الدولة، وأقترح أن تخصص الحكومة أراضي للقطاع الخاص بأسعار رمزية لبناء مدينة طبية متكاملة، ذات مستوى عالٍ شاملة مستشفيات عالمية من أميركا وبريطانيا وألمانيا وكوريا واليابان في جميع التخصصات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة، كما فعلت قطر والإمارات والسعودية، وبذلك يتم توفير ملايين الدنانير في العلاج بالخارج، وتصبح الخدمات الطبية في بلدنا أكثر فاعلية، ويصبح دهننا في مكبتنا.

ومن أجل المساهمة في معالجة المشكلة الإسكانية، أقترح على الدولة توفير مخططات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال الشركات العالمية، ثم توزع هذه الأراضي للقطاع الخاص بأسعار رمزية لبناء مدن سكنية تبنى فيها بيوت بأسعار مختلفة حسب كلفتها، منها الرخيص في حدود 25 ألف دينار والمتوسط في حدود 45 ألفاً وتصل الى 80 ألف دينار، وبناء عمارات في حدود 3 طوابق بمساحات مريحة وحديقة وكراج للسيارات. ويختار المواطن حسب إمكانياته.

ويجب على الدولة تخصيص محطات الكهرباء والماء الحالية وشراء الكهرباء والماء من الشركات بأسعار أقل من الكلفة الفعلية على الدولة، وأنا على يقين من أن الدولة ستوفر من 25 إلى 30 في المئة من الكلفة الحالية.

ما أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتعرقل التنمية المستدامة المأمولة؟

مع الأسف الحكومة تنظر للقطاع الخاص على إنه (حرامي) ومستغِل ويسعى للمكسب فقط، في حين الحقيقة غير ذلك والقطاع الخاص شريك الحكومة في التنمية والتطوير، ولكن كيف سيتأتى التطوير ومعظم القسائم الصناعية والزراعية والحرفية يتم توزيعها عن طريق الواسطة، ولا توزع على الجادين من أصحاب المشاريع، وفي ظل هاجس المواطن وخوفه من سحب قسيمته لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي، ولن تتحرك عجلة التنمية، فالإنسان يسعى دائما إلى الاستقرار في وطنه والإنتاج وتأمين مستقبل أولاده وأحفاده، وهذا الاستقرار لن يتحقق إلا إذا باعت الحكومة الأراضي الزراعية والصناعية والحرفية والشاليهات للمواطنين لإقامة المشاريع الدائمة عليها، وإتاحة الفرص للمشاريع الجادة والمثمرة أن تنهض.

وأقترح أن تبدأ الدولة في بيع هذه الأراضي والقسائم الزراعية والصناعية والشاليهات للمواطنين المخصصة لهم بنظام التقسيط خلال 5 إلى 10 سنوات، وبأسعار معقولة، بعدها يتم تملك المواطن الأرض، وبذلك نحقق عائدا ماديا كبيرا لخزينة الدولة، ونحقق الاستقرار للمواطنين والمستثمرين لبناء مشاريعهم عليها وجلب الأموال الكويتية المهاجرة من الخارج، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، أسوة بدول الخليج، وهذا سوف يؤدي إلى تنظيم الأعمال ويمنع المخالفات، ويحقق نهضة صناعية، لأن الاستقرار وتملّك الأرض من أهم عوامل النهضة والتطور والإبداع الاقتصادي.

التعليم والصحة

طالب العرفج باهتمام خاص بقطاع التعليم والصحة في الكويت، وشدد على ضرورة تأهيل المعلم الكويتي ومنحه أعلى الامتيازات والكوادر ليحلوا محل 400 ألف مدرس غير كويتي، على أن يتولى تدريس الأطفال معلمون أوائل وحملة الماجستير والدكتوراه، كما طالب بإلغاء تبعية كلية التمريض من التعليم التطبيقي إلى جامعة الكويت ومنح امتيازات خاصة لهذه الفئة لتشجيع الشباب والبنات على الالتحاق بمهنة التمريض لأن نسبة الممرضين الوافدين تزيد عن 90 في المئة حوالي 350 ألف ممرض غير كويتي وهذا خطأ كبير يجب تداركه فورا.

حل أزمة البدون

يقول العرفج: إن أولى المشكلات الاجتماعية المزمنة في الكويت هي مشكلة البدون، والحل لدى الحكومة أن تقوم بتشكيل لجان من خيرة المواطنين، للنظر في ملفات هذه الفئة، وإجراء المقابلات الشخصية مع أطرافها، وتجاوز المعوقات الإدارية، ومن ثم تقسيمهم إلى فئات واضحة المعالم، تمنح الأولى منها والمستحقة الجنسية، ويتم منح الفئة الثانية إقامة دائمة مدة 10 سنوات على سبيل المثال جرين كارد، لضمان الولاء للوطن وسلامة الملف الأمني، بعدها تمنح الجنسية وفق شروط وضوابط وعدم استثناءات، اما الفئة الثالثة غير المستحق فتعامل معاملة الوافدين،. وهكذا يتم إغلاق ملف (البدون) وإلى الأبد.

50 ألف دينار تبرعاً

اقترح العرفج إنشاء نادي اجتماعي في كل ضاحية من ضواحي الكويت، يضم مسرحاً وسينما ومكتبة وملاعب وحمامات سباحة، ويكون تحت إدارة أهالي المنطقة، ويسهمون في إنشائه وتطويره، مع عدم تدخل الدولة في شؤونه، بحيث تقام فيه المناسبات العائلية.

ولكي نعطي فرصة للأجيال الجديدة من الشباب والفتيات للتعرف على بعضهم البعض في جو أسري واجتماعي حميم وأمام أعين الأهل. وقال: أنا شخصياً مستعد لبدء التبرع بمبلغ 50 ألف دينار لبناء أول نادٍ اجتماعي في منطقة مشرف، لكوني من سكانها.

