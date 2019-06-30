وطن النهار

أشاد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في محافظة حولي نواف المطيري بقرار تغيير ساعات العمل صيفا الذي اصدره مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي، لافتا الى انه يعتبر انسانيا بالمقام الأول، خاصة انه يراعي صحة عمال النظافة الذين يقومون بعملهم في الشوارع والمناطق المفتوحة وصحتهم قد تتدهور جراء حرارة الشمس.

وأوضح في حوار مع «النهار» ان بلدية المحافظة تقوم بمرور دوري وميداني على مدار الساعة باتباع نظام النوبات على جميع مناطق المحافظة من قبل رؤساء النوبات والمفتشين لرصد السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع واتباع الاسلوب الحضاري واللائق قبل رفعها وارسالها للسكراب مع اتباع النواحي القانونية.

واشار الى انه تم رفع سقف مخالفة من يرمي اعقاب السجائر او المحارم الورقية او اي نفايات على الأرصفة او من السيارات الى 200 دينار.

وتطرق المطيري لعدد من المهام التي تقوم بها ادارة النظافة في بلدية حولي في هذا الحوار:

ما الدور الذي تقوم به ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في بلدية حولي؟

تعتبر ادارة النظافة واشغالات الطرق من الادارات المهمة في البلدية والمكملة لمنظومة ادارات البلدية الاخرى، حيث يقع على عاتقها دور مهم في عملية التنظيف اليومي عبر شركات تنظيف تقوم بدورها حسب خطط يومية ملزمة، ويتمثل هذا بالنهوض بالحفاظ على النظافة في جميع مناطق المحافظة، وهذا مايجعلنا نسعى ونحذو حذو الدول المتقدمة، فالادارة تنقسم الى مراقبتين هما مراقبة النظافة العامة ومراقبة اشغالات الطرق، وهما مكملتان لبعضهما، حيث تقوم ادارة النظافة العامة بعدة اعمال ومحاور عدة بتضافر جهود المراقب ورؤساء النوبات ومفتشي المراكز التي يبلغ عددها 8 مراكز لمراقبة عمل شركات النظافة المتعاقدة مع بلدية الكويت وتوزيع تلك الشركات بجميع انحاء مناطق محافظة حولي.

ما الدور الذي تقوم به شركات النظافة في المحافظة؟

الاشراف على توزيع الحاويات وفرزها من حيث السعة والأماكن المناسبة لوضع تلك الحاويات، ووضع برنامج نقل النفايات ومواقيت رفعها، ومتابعة الآليات والسيارات عن طريق Gps، علما ان هناك اشرافا تاما من خلال رؤساء النوبات والمفتشين على اعمال شركات النظافة المتعاقدة بمناطق حولي ومن كنس الشوارع والأرصفة وتنظيف الميادين والساحات وبعض الشواطئ ونظافة وصيانة وخدمة بعض دورات المياه في المحافظات، بالاضافة الى ازالة ما يعيق حركة المرور للاحتفاظ على الحركة في الشوارع،

ما تعليقك على قرار مدير عام البلدية بخصوص تغيير ساعات العمل في الصيف؟

نشكر مدير عام البلدية على اصدار هذا القرار خاصة انه يعتبر قرارا انسانيا يراعي ساعات العمل لعمال النظافة الذين يعملون تحت الشمس، وقد تؤدي الحرارة لمضاعفات، وهذا القرار بمثابة حماية للعمال خاصة ان عمل التنظيف يبدأ من الثالثة فجرا حتى الساعة العاشرة صباحا، ولا يعتبر نقصا في ساعات العمل بل اختلاف التوقيت.

وهل هناك مرور ميداني لجميع مناطق المحافظة؟

هناك مرور دوري على مواقع حجز السيارات على مدار الساعة وذلك باتباع نظام النوبات على جميع مناطق المحافظة من قبل رؤساء النوبات والمفتشين لرصد السيارات المهملة والسكراب والسيارات المعروضة للبيع واتباع الاسلوب الحضاري اللائق قبل رفعها وارسالها السكراب مع اتباع النواحي القانونية بوضع الملصقات والانذارات لمدة 24 ساعة على السيارات السكراب والمهملة ورفع السيارات المعروضة للبيع من الساحات والميادين والارصفة بعد مضي 24 ساعة وتحرير المخالفات اللازمة.

وهل هناك جهات تطلب رفع سيارات المهملة من امام مبانيها؟

يتم رفع السيارات المشكو في حقها من وزارة الداخلية من مواقف السيارات والمساجد والمستشفيات بعد تلقي الشكاوى وازالة افرع الأشجار المتساقطة والاستعداد التام لمواجهة السيول والعواصف والأجواء المتقلبة، كذلك تحرير المخالفات على الشركات المتقاعدة في محافظة حولي واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من خصومات كل مخالفة وقيمتها المستقطعة حسب جدول الخصومات والمطابقة للعقد المبرم، كما تتلقى المراقبة انجازات كل رئيس نوبة على حده بصفة يومية.

وهل هناك خطة متبعة للجولات الدورية في المحافظة؟

نقوم بمتابعة من يستغل المساحة في مناطق المحافظة خاصة المطاعم والمقاهي ومن يضع الشوايات في اماكن مخالفة والثلاجات والبضائع، حيث ان هناك استغلالا للمساحات من قبل المقاهي، كما نقوم بجولات على السيارات المعروضة للبيع في المناطق السكنية وتوزيع الحاويات على البيوت الحكومية ومتابعة نظافة الشواطئ.

كيف يتم التعامل مع عمال الشركات خاصة ان البعض منهم لايتقن العربية وكم عقد لديكم في المحافظة؟

صحيح الكثير من عمال الجنسيات الاسيوية لايتحدث، لكن هناك مترجمون والشركة مسؤولة عن عمل العمال بعد تدريبهم على كيفية التعامل مع غيرهم والآليات التي يعملون عليها ايا كانت نساف او سيارة او مكبس او كناسة او تنظيف يدوي الخ من الاعمال، وفي محافظة حولي ثلاث عقود لشركات مختلفة.

كيف يتم التواصل مع شركات التنظيف؟

يتم التواصل بين الادارة مراقبة النظافة العامة من جهة والمواطن والمقيمين من جهة اخرى بعدة قنوات للتواصل منها الحملة التي يضعها المدير العام للبلدية ويتم التدشين لها على الخط الساخن ورقمة 139، والبرنامج الثاني عن طريق مدير ادارة العلاقات العامة في البلدية عن طريق البريد الالكتروني والشكاوى المباشرة والمكالمات التليفونية، ومن هنا تتضافر الجهود للعمل على اطلالة الكويت بالمظهر اللائق بين الدول والقضاء على سلبيات النظافة واشغالات الطرق.

مراقبة الإشغالات

وما طبيعة مراقبة اشغالات الطرق في الادارة؟

مراقبة اشغالات الطرق هي المكملة لمراقبة النظافة في الادارة، ويقع عليها العبء في منح تراخيص المساحات التي امام المحلات مثل تراخيص المطاعم بجميع انواعها «طاولات وكراسي» وشوايات دجاج وثلاجات والبنشر والكهرباء للسيارات والمكاتب والقرطاسية ومواد البناء، معارض العاب الأطفال والاواني المنزلية والدراجات والقوارب البحرية ومراجيح الاطفال والنطاطيات مع منح تراخيص مؤقتة وموسمية ومناسبات، كذلك منح شهادة لمن يعمه الأمر تفيد بوجود سيارة داخل الحجز، وعقد امر صلح «سيارات مهملة او سيارات معروضة للبيع وعمل جولات تفتيشية في انحاء المحافظة وتوجيه الانذارات ومتابعة ومخالفة الباعة المتجولين وباعة الآيس كريم، ويوجد مركز واحد تابع لمراقبة اشغالات الطرق بمنطقة الزهراء «الباعة المتجولين».

لوحظ في الأونة الاخيرة ظاهرة تسول عمال النظافة التي تشكل قلقا لبعض المواطنين فهل هناك معالجة لهذه الظاهرة؟

يتم القضاء على هذه الظاهرة بالتعاون بين رؤساء النوبات ومفتشي النظافة ومديري المشاريع وذلك بمنع اي عامل من الوقوف بجوار اشارات المرور والقيام بعملية التسول، وقد نوهنا عن تلك الظاهرة مرارا واثمرت جولات المفتشين منع العمال من التسول وعمل المخالفة اللازمة للعاملين وللشركة التابع بها، وقد يصل الأمر الى ابعاد العمال بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهناك نقطة مهمة ان بعض العمال لايتبعون شركات النظافة التابعة للبلدية.

الضبطية

كيف تجدون ميزة الضبطية القضائية لديكم؟

فعالة جدا حسب الصلاحيات الممنوحة للمفتش، ويوجد في محافظة حولي 8 مراكز منتشرة جغرافيا وبكل مركز رؤساء نوبات ومفتشون يحمل كل منهم هوية ضبطية قضائية ويقوم بدوره المناط به.

هل صحيح انه تم رفع المخالفات المباشرة وغير المباشرة؟

حسب القانون 9/1987، تم رفع سقف المخالفات في هذين الجانبين الى 200 دينار، لمن يلقي اعقاب السجائر او المحارم الورقية او اي نفايات على الأرصفة او من السيارات.

ما الرسالة التي تودون توجيهها للمواطنين والمقيمين؟

نتمنى تضافر الجهود والالتزام بالتعليمات الصادرة من البلدية، والتعاون معنا للحفاظ على نظافة الشوارع والشواطئ واخراج القمامة في الموعد المحدد والتواصل معنا بالطرق المتاحة، علما بأن ابوابنا مفتوحة للتواصل مع المواطنين والمقيمين حفاظا على نظافة المحافظة.

