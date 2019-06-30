وطن النهار

اعلن رئيس قسم القلب بمركز صباح الأحمد للقلب بمستشفى الاميري د.محمد الجارالله عن افتتاح عيادة تختص لمتابعة وعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع في نسبة الدهون في الجسم.

وذكر د. الجارالله في تصريح صحافي ان من اهم اهداف هذه العيادة تثقيف المرضى المصابين بخطورة ارتفاع الدهون في الجسم، بالاضافة الى اعطاء العلاج المناسب للمرضى، كما تهدف الى عمل قاعدة بيانات للمرضى المصابين بارتفاع الدهون للتمكن من وقاية المجتمع من احد الأمراض المزمنة الغير معدية وتقليل الاصابة.

واشار الى ان امراض القلب بات شبحاً يهدد حياة معظم المواطنين كونه السبب الأول للوفيات، ليس فقط في الكويت وانما في العالم واحدى اهم المسببات هي ارتفاع نسبة الدهون في الجسم.

بدوره، افاد د. احمد الصراف استشاري امراض الدهون بأن ارتفاع نسبة الدهون اما ان تكون اسباب وراثية او بسبب امراض مصاحبة كالسكر وخمول في الغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، مشيرا الى ان الأمراض الوراثية يكون من خلالها الشخص معرضا لأمراض القلب اكثر من الشخص الغير حامل للمرض، فضلا عن ان السمنة وعدم الحركة قد تؤدي الى ارتفاع نسبة الدهون.

ودعا د.الصراف المجتمع الى الوقاية من مخاطر السمنة والاهتمام بمزاولة الرياضة والأكل الصحي من اهم الأهداف لأنها احدى العلاجات الوقائية من امراض القلب.

