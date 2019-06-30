آراء

تحت هذا العنوان وكما تقال باللغة العبرية «ان خداش تخت هشمش» بمعنى لا جديد تحت الشمس، كتب رفائيل بوشنك الكولونيل الإسرائيلي المتقاعد مقالا نشره مركز بيسا للابحاث والدراسات تعليقا على نتائج مؤتمر البحرين، والذي أثار الكثير من اللغط في أوساط العرب ما بين معارض ومؤيد، الى ان اتى الإسرائيليون انفسهم ليأكدوا ان المؤتمر لم يأت بجديد.

الكويت رفضت المشاركة اتساقا مع تاريخها في الوقوف مع المطالب الفلسطينية العادلة وكذلك لتقييمها الواقعي حول مدى جدية الجانب الأميركي والإسرائيلي في تبني خطط السلام والذي لابد ان يبنى على أسس عادلة وليس من باب التسويف والتعامل مع دول الخليج كمورد مالي لتمويل خطط ومشاريع لا تقوم على ارض الواقع.

فقد جاء المؤتمر تحت عنوان «السلام من اجل الازدهار» وبذلك فقد وعد الحل الأميركي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والذي سمي بـ «صفقة القرن» مبالغ مالية كبيرة للتنمية تدفعها دول الخليج للفلسطينيين وبقية دول المواجهة، بالإضافة الى بناء طرق مواصلات تصل ما بين الضفة وقطاع غزة بكلفة 5 مليارات دولار، في حين ان القضايا السياسية يتم تأجيلها وتبقى في سياق الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وتقدر المبالغ التي سوف تدفع بنحو 50 مليار دولار نصفها للفلسطينيين والنصف الآخر يوزع على دول المواجهة، وتعتبر انهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والغاء دور منظمة «الأنروا» احد الأهداف الأساسية لهذه الصفقة، فالجانبان الإسرائيلي والاميركي يريان في بقاء منظمة «الأنروا» واستمرارها في عملها في دعم اللاجئين الفلسطينيين سببا رئيسيا لبقاء الوضع على ما هو عليه.

و الحقيقة ان خطة كوشنر هي ليست بالجديدة كما يؤكد رفائيل بوشنك، فقد سبقها اليه الأمين العام السابق للامم المتحدة هامارسكولد في عام 1959، والذي رأي امكانية ضم اللاجئين الفلسطينيين الى المجتمعات العربية، وحقيقة المليارات التي ستوزع على بقية دول المواجهة هي من المفترض ان توظف لتحقيق ذلك الغرض، والذي سيسهم في تحقيق ذلك الغرض هو التعاون الاقتصادي ما بين اسرائيل والدول العربية، وفي ذلك الوقت قامت جامعة الدول العربية بعد طرح ذلك المشروع بشهرين اي في شهر اغسطس 1959 بإصدار بيان رفض لذلك المشروع الذي رأوا فيه تجنيا على حقوق الفلسطينيين في العودة لبلدهم الأم بالإضافة الى ان المشاكل الاقتصادية ليست إلا نتاجا لعدم حل المشاكل السياسية والتي يرفض الجانب الإسرائيلي الالتفات إليها. فما الذي تغير منذ ذلك الوقت وحتى الآن، جميع التسويات التي تأتي بعد حروب لابد وان تتصف بالشمولية، وإلا لا تعدو ان تكون تأجيلا لذلك الصراع تستفيد منه أطراف سياسية لمصالح انتخابية سواء كانت في اسرائيل او الولايات المتحدة الأميركية، ويبقى الوضع كما هو حيث «لا جديد تحت الشمس».

