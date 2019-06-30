آراء

(نحن لم نهزم بالحرب بل هزمنا في المعمل)..

هيروهيتو إمبراطور اليابان

كنت منذ صغري مولعا بالقراءة عاشقا للكتاب، وأزعم أن الذي ساعدني في حب المعرفة لم يكن للأسف الشديد مدارسنا التي تقتل إبداع الأطفال وهم صغار، بل كان سبب ذلك الحب أسرتي التي نشأت فيها وتربيت في كنفها حيث تفتحت عيناي على مكتبة كبيرة تدفعك قسرا وقهرا لقراءتها،حيث كانت مكتبة والدي أطال الله عمره المديد تعج بالكتب الأدبية والثقافية وقد دفعني الفضول لمطالعتها وقراءتها.

وبعدما كبرت كانت في نفسي نوازع طماحة ما تنفك تجيش وعواطف سيالة تثور في أعماقي لمعالجة أس بلائنا ومكمن سقوطنا العلمي والأدبي فوجدت أن سببه الرئيس نقص الثقافة، فقد كان حلمي أن تكون الثقافة شيئا أساسا في مجتمعاتنا، لأن أزمتنا الحقيقية هي أزمة ثقافية، فهي السبب وراء تخلفنا وتراجعنا السياسي والاجتماعي والعلمي على حد سواء، ويتمثل ذلك في البعد عن القراءة والإبداع، إذ لو تعلمت الأمة لاستطاعت تربية أبنائها خير التربية ولقدر لها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة (فالعلم قوة ) على رأي فرانسيس بيكون.

بيد أنه حينما خرجت من بوتقتي وانخرطت في مجتمعي وبدأت التعرف على مثقفي الكويت وجدت أن غالبية مثقفينا -للأسف- مزيفون متنطعون مدّعو التعلم بل إن غالبية الناس في مجتمعنا يأخذ التعليم على أنه وسيلة لا غاية،شهادة لا ثقافة، وسيلة أكل عيش لا تثقيف البشر وتنمية آدميين.. وما تعلمته أن الشهادة «وجودها لا يعني العلم وعدمها لا يعني الجهل» وإن العلم والثقافة هما اللذان يرفعان عن الإنسان الخسيسة ويضعان عنه النقيصة وأن حب المعرفة غريزة إنسانية طبيعة تقتل بسبب التربية السيئة.

إن الذي يجزعنا أشد الجزع ويؤلمنا أشد الإيلام الآن هو أزمة ثقافتنا الكويتية التي غلب عليها السقم وبدأت شمسها بالأفول مع أن هناك مطالع ثقافية مدنية جيدة من هنا وهناك (كملتقى الثلاثاء ومجموعة أرواق ورشة السهروردي ومعهد العلوم الشرعية وبيت خمسة وغيرها من المطالع الثقافية غير الحكومية) إلا أن المشهد بشكل عام لا يرقى لحال ثقافتنا السابقة التي كانت في يوم من الأيام مضرباً للأمثال في الخليج على الأقل، وسبب ذلك قلة القراء في مجتمعنا وتولي كثير من البشر زمام الثقافة من المتنطعين والمتشدقين والمزيفين على أنهم هم أهل الثقافة والريادة فساءوا وأساءوا للثقافة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. بينما وجدت -وهذه حقيقة- أن ما لم يظهر على سطح الإعلام الكويتي كثيرون وهم أهل لقيادة الثقافة في بلادنا، لو أتيحت لهم الفرصة، حيث وجدت أن كثيراً من مدعي الثقافة هم من يتولى كبير المسؤولية الثقافية في بلادنا حيث لا تكاد تفتح جريدة إلا وتجدهم ولا تلفازا إلا وتراهم ولا إذاعة إلا وتسمعهم يتكالبون ويحرصون على الظهور بالإعلام كمثقفين والثقافة منهم براء. هؤلاء هم من قبضوا على أعنة العلم وهم المسؤولون عن تدني ثقافتنا التي عشش بها هؤلاء ولست أعنيهم بكليتهم بل غالبيتهم... هؤلاء الناس المدعون المزيفون الذين تحسبهم أيقاظا وهم رقود، حفنة صغيرة كبرها ونفخها الإعلام حيث أظلمت أذهانهم الجرداء فأظلمت أقلامهم البعيدة عن كياسة الأذكياء، بعد أن أحجم غالبية المبدعين وانزووا إلى مجموعات مدنية بعيدة عن تلك الروابط المزيفة، وبدأوا مسيرة مدنية لا تنتمي للحكومة الخاوية على عروشها.

إن الثقافة هي التساؤل والسؤال ومحاولة لتغيير الحال والنقم من وقوف الأشياء.. هي صراع دائم دائب من أجل التنوير والتحرير والتغيير(وإخراج الناس من قصورهم من عدم استخدام عقولهم) كما قال «كانت» الفيلسوف، وخير ما نبدأ به اهتمامنا بالجيل الجديد الذي سيطرت عليه وسائل الإعلام والتكنولوجيا والترف المادي الذي أبعدهم عن عشق الكتاب، هؤلاء هم أولى وأحق بغرس وتحبيب العلم لديهم وتنشيط دور المكتبة في المدرسة وفي الإعلام حيث وجدنا أن أمة «اقرأ» لا تقرأ وهذا هو أس البلاء وذلك التغيير يتطلب وقتا وجهدا طويلين، فمن السهل عليك الهدم لكن من الصعب عليك البناء وتغيير أفهام الناس، لأننا لو أردنا تغييرا في حياتنا لا بد أن نغير ما اعتدنا نحن عليه.

