أول النهار

بروكسل- «كونا»: أشاد وزير الخارجية العراقي

محمد الحكيم بدعم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإعادة إعمار بلاده واصفا العلاقات بين البلدين الجارين بأنها تسير على ما يرام.

وقال الحكيم في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) مساء الخميس الماضي ان «العلاقات بين العراق والكويت تسير بشكل جيد جدا»، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت وكذلك زيارة سمو الأمير لبغداد مؤخرا. وأضاف «لقد طرحنا معنا العديد من مذكرات التفاهم للعمل عليها ونحن نحاول أيضا حل جميع القضايا العالقة بيننا» مشيرا إلى تأكيد سمو أمير البلاد بشأن أهمية إعادة إعمار العراق وعودة العراق إلى طبيعته «ونحن نشكر سمو الأمير على هذا الأمر».وكان سمو أمير البلاد أعرب في عدد من المناسبات عن دعم الكويت للعراق وتمكينه من تجاوز تداعيات ما تعرض له من أعمال إرهابية وإعادة إعماره وخاصة بعد اعلانه هزيمة تنظيم (داعش).

وبشأن اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) قال وزير الخارجية العراقي إنه «سار على ما يرام»، موضحا بقوله: «كان هناك دعم هائل للعراق ومساعدة (من قبل الناتو) لتدريب وتطوير القوات العراقية بهدف إنهاء وجود داعش في كل من العراق وسورية».

وذكر الحكيم أن مهمة «الناتو» الذي وافق على إنشاء بعثة تدريب وبناء قدرات في العراق في أكتوبر 2018 «تبلى بلاء حسنا وهم يقومون بتدريب قوات الشرطة والأمن لدينا».

وكان سمو أمير البلاد قام في 19 يونيو الحالي بزيارة رسمية هي الثانية إلى بغداد بعد مشاركة سموه بالقمة العربية في دورتها الاعتيادية الـ 23 في عام 2012.

وجاءت الزيارة استكمالا لدور الكويت الداعم لإعادة اعمار العراق لاسيما ان البلدين سبق أن ترأسا معا المؤتمر الدولي لإعادة اعمار العراق الذي اقيم في الكويت في فبراير من العام الماضي بمبادرة كريمة من سمو امير البلاد. وعقب إعلان الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل من (داعش) في يوليو 2017 استضافت الكويت في فبراير 2018 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق خرج بتعهدات بلغت نحو 30 مليار دولار.

واستضافت الكويت المؤتمر تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء وترجمة حقيقية لتسميتها من قبل منظمة الأمم المتحدة (مركزا للعمل الإنساني) وسمو الأمير (قائدا للعمل الإنساني).

