أول النهار

برلين- «كونا»: أشاد سفير الكويت لدى المانيا نجيب البدر الخميس الماضي بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تعزيز العمل العربي المشترك ومشاركتها الفاعلة في المنتديات والمحافل الدولية.

واكد البدر في كلمة القاها خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف الوفود الخليجية المشاركة في الحوار الخليجي للأمن والتعاون الذي يعقد وغدا بدعوة من جمعية الصداقة العربية -الألمانية ودعم وزارة الخارجية الألمانية. أن مشاركة الجانب الخليجي وتواجد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تعكسان الحرص على تنمية آفاق التعاون بين الجانبين الخليجي والألماني خاصة في المجال الاقتصادي لاسيما وان المانيا تحتضن اكبر اقتصاد أوروبي وتوفر بيئة اقتصادية ملائمة مبديا تطلعه لاستمرار هذا المحفل لتحقيق المصالح المتبادلة. حضر المأدبة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ووفد الأمانة العامة ورئيس جهاز الامن الوطني الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم ورئيس جمعية الصداقة العربية اوتو فيزها وسفراء الدول العربية.

