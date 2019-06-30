أول النهار

جدة- «كونا»: أكد سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح أن افتتاح منفذ «الرقعي» الحدودي سيسهل حركة العبور بالإضافة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ علي الخالد لـ «كونا» عقب لقاء مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن نايف، مؤكدا أهمية التطوير الكبير للمراكز الحدودية وخاصة منفذ «الرقعي» الذي افتتح الاربعاء الماضي ليكون المنفذ الثاني الذي يربط الكويت بالمملكة بالإضافة الى منفذ النويصيب مع الخفجي جنوب الكويت.

وبشأن اللقاء قال الخالد إنه تناول تسهيل امور المواطنين الكويتيين في المملكة من مقيمين وطلبة وزائرين للسعودية بالإضافة إلى التعاون الامني القائم بين الجانبين واهمية التنسيق بما يخدم مصالح مواطني البلدين. وأشاد بجهود وزارة الداخلية السعودية وما تقدمه من خدمات تسهل إجراءات مراجعيها بالإضافة إلى التعاون المثمر مع سفارة الكويت وتسهيل أمورها.

