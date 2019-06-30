أول النهار

اشاد سفير الصومال لدى البلاد عبدالله محمد أودوا بدور الكويت في مساندة بلاده، وقال أودوا في كلمة القاها بمناسبة احتفال الجالية الصومالية بذكرى استقلال ووحدة الصومال الذي اقيم مساء اول من امس الجمعة بمسرح الشامية الجميع يعرف دور الكويت البارز في دعم بلادنا ومساعدة شعبنا ورعاية جاليتنا المقيمة على ارضها الكريمة والاهتمام الخاص الذي يوليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ودعم سموه اللامحدود حتى تعود الصومال الى مكانتها الطبيعية، كلها امور يجب ألا ينساها الشعب الصومالي، معربا عن شكره العميق للكويت اميرا وحكومة وشعبا على الدعم والمساندة للصومال في جميع المحن التي مرت بها. وذكر ان بلاده تعيش هذه الايام جوا من البهجة والفرح الغامر حيث تحتفل بالذكرى الـ 59 لاستقلال ووحدة الصومال حين جاء اولا استقلال الشمال الصومالي من الاستعمار البريطاني قي تاريخ 26 يونيو 1960م تلاه بعد ذلك استقلال جنوب الصومال من الاستعمار الايطالي في تاريخ الاول من يوليو وفي نفس اليوم اتحد الشمال والجنوب واعلنت «جمورية الصومال». وذكر أودوا أن: هذه الاحداث الخالدة في تاريخ الصومال المسطرة على صفحات من النور، وهذه الايام التي تذكرنا بكفاح الاباء والاجداد لأجل الحرية والاستقلال وواجبنا المحافظة على هذه الحرية والوحدة والكرامة، فبالمحافظة عليها نعيش بين الأمم معززين مكرمين. واختتم بالقول: لقد اشرقت على الصومال شمس الأمل ولا عودة الى المراحل المظلمة، فعلى كل واحد منا بذل قصارى جهده للاستمرار في مرحلة اعادة اعمار الصومال والتي بدأنا بها من عدة سنوات وحان الان وقت قطف ثمار الجهود المبذولة لبناء الصومال الجديد.

