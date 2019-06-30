أول النهار

أعلن رئيس الجمعية الخليجية للقسطرة استشاري القلب والقسطرة الكويتي د. محمد حمدان المطيري عن الانتهاء من الحملة التطوعية الطبية لعلاج مرضى القلب للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم معاينة أكثر من 47 مريض واجراء 16 عملية قسطرة بنجاح ولله الحمد.

وذكر د.المطيري في تصريح صحافي أن الحملة التطوعية جاءت بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية وفريق تفاؤل التطوعي وبمشاركة عدة أطباء من دول الخليج من أعضاء الجمعية الخليجية للقسطرة.

وقد توجه د. المطيري بالشكر الجزيل لقائد الانسانية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي كافة على دعمهم السخي لهذه الاعمال الخيرية، كما توجه بالشكر للمملكة الاردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على حسن الضيافة.

