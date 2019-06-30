الأولى

أعلنت مصادر في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عزمها تشكيل لجنة لاعداد مسودة مشروع قانون في شأن تمويل الحملات الانتخابية بحيث يكون تاريخ الانجاز على المدى المتوسط قبل يونيو 2022 معتبرة ذلك ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة في يناير الماضي. واكدت المصادر ان مشروع القانون المقترح سيسهم في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وضبط الانفاق على الحملات الانتخابية مشيرا الى ان التشريع الجديد سيكون تعديلا لبعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة.

وعن مدى توافق مشروع القانون الحكومي مع ما قدمه النائب عبدالوهاب البابطين من اقتراح بقانون لضبط الانفاق الانتخابي قالت المصادر: على حد علمنا ان هذا الاقتراح اقرته اللجنة التشريعية البرلمانية واحالته الى الداخلية والدفاع للنظر فيه، ولا ضرر ان يكون هناك تكامل حكومي- نيابي لاقرار الاقتراح او التقدم بتعديلات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

واشارت المصادر الى ان هناك بعض التوافق بين الاقتراح النيابي والمشروع بقانون المزمع تقديمه خاصة فيما يتعلق بالزام المرشح فتح حساب بنكي خاص بحملته الانتخابية يتم من خلاله دفع تكاليف الحملة الانتخابية كافة مع اجراءات لضبط الدعم والتمويل للحملة، وايضا بشأن وضع عقوبات بالحبس للمخالفين.

واكدت المصادر ان لجنة اعداد مسودة المشروع ستأخذ بالحسبان بعض الملاحظات الدستورية التي ادرجتها اللجنة التشريعية في تقريرها،خاصة المتعلقة بتنازل المرشح عن السرية المصرفية على حسابه البنكي الخاص بالانتخابات، وذلك بمراجعة القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.