الأولى

أعرب ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن التقدير العميق لما بذلته الكويت من جهود خلال عضويتها غير الدائمة في المجلس التي استمرت عامين وإسهاماتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إرساء قيم السلام حول العالم. وأشاد المسؤولون خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لهم بمناسبة زيارتهم إلى البلاد بمستوى التنسيق القائم بين الكويت والدول الأعضاء في المجلس مثمنين الحرص الكويتي على العمل المشترك لحفظ وصون السلم والأمن الدوليين. من جهته، أكد الخالد أن الكويت لم ولن تدخر جهدا في دعم المساعي المبذولة أملا في معرفة مصير المفقودين في العراق من الرعايا الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الاخرى.

وأعرب عن أمله في أن تعود الرفات البشرية التي تم العثور عليها جنوبي العراق إلى مواطنين كويتيين، لافتا الى تطلع الكويت إلى مزيد من التطورات الإيجابية المهمة لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال إنهاء معاناة ذوي المفقودين التي دامت أكثر من 28 عاماً. واستطرد قائلا ما يثير قلقنا ويستدعي يقظتنا هو أن الجماعات الإرهابية لا تزال تمثل تهديدا لأمن العراق واستقراره، بل واستقرار المنطقة على الرغم من هزيمة (داعش) في العراق.

وشدد على ضرورة مواصلة بذل جهود إضافية فضلا عن اتخاذ المزيد من التدابير لتحجيم الأنشطة والممارسات الارهابية، وصولا إلى مساءلة مرتكبي الجرائم المروعة وتقديمهم للعدالة.

وأوضح أن الكويت ومنذ أن بدأ العراق مرحلة البناء بعد سقوط النظام السابق بادرت بدعم جهود إعادة البناء والأعمار مؤكدا أنها لم تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب العراق للمحافظة على استقلاله وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه. ولفت إلى أن زيارة وفد مجلس الأمن الى العراق تأتي في وقت غاية في الأهمية لإيصال رسالة دعم للحكومة العراقية في تنفيذ التزاماتها الدولية ومكافحة الإرهاب فضلا عن إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأعرب عن تقدير الكويت لحرص مجلس الأمن الدولي الدائم على متابعة تنفيذ جميع الالتزامات التي نصت عليها قراراته ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بالالتزامات التي مازالت متبقية منذ تحرير الكويت في العام 1991 في إطار بند الحالة ما بين العراق والكويت المتعلقة بالتعويضات المستحقة للكويت والأسرى والمفقودين من الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها الأرشيف الوطني، وحث جميع الأعضاء على العمل معا من أجل استمرار وحدة المجلس وصولا إلى إغلاق الملفات المتبقية.

وأضاف الخالد: لا مناص من التأكيد على أهمية هذه القضايا وحساسيتها ودورها في دعم وتعزيز وبناء الثقة بين الكويت والعراق معربا عن التطلع إلى مزيد من الجهد وإتباع نهج جديد ومبتكر في التعامل مع الالتزامات المستحقة للكويت لتحقيق النتائج المرجوة وخاصة الإنسانية منها والمتصلة بمسألة المفقودين الكويتيين في إطار عمل اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.