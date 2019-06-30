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بغداد - كونا: أعرب الرئيس الدوري لمجلس الامن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي امس عن دعم الهيئة الأممية للعراق وسيادته. وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء السفير العتيبي على رأس وفد من مجلس الامن الدولي بالرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد.

من جهته قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي امس خلال استقباله وفد مجلس الامن إن بلاده تعمل في اطار سياسة الانفتاح على المحيطين العربي والاقليمي وهي تأمل الحصول على دعم دولي كبير لمشاريعها في مجال إعادة إعمار المدن المتضررة من الارهاب.

بدوره وصف العتيبي الزيارة بالتاريخية. واكد ان رسالة الوفد الزائر هي انهم يدعمون العراق ووحدته وسيادته ويؤكدون ان المجتمع الدولي يقف الى جانب العراق ويدعم الشراكة معه عبر جهود البعثة الدولية في العراق.ورحب السفير العتيبي بمواقف الحكومة العراقية في تحسين العلاقات مع الدول المجاورة ومحيطها العربي والاقليمي والدولي ووصفها بالسياسة الحكيمة التي تخدم مصالح العراق وجميع دول المنطقة كما عبر عن دعمه لجهود اعادة الإعمار والخطوات الاصلاحية للحكومة العراقية.