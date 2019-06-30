الأولى

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية د. عبدالله المسند، إن الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال عبر حسابه في تويتر: ان الكويت تتربع على رأس هرم قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم،حيث احتلت المراتب الأربع الأولى، كما جاءت 8 محطات كويتية ضمن قائمة الـ 15 محطة مناخية الأشد حراً في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة هذا الصيف بسبب التغيرات المناخية السلبية. وقالت المتحدثة الإعلامية باسم المنظمة فضيلة الشايب في مؤتمر صحافي بالأمم المتحدة في جنيف ان كبار السن والأطفال الرضع والأشخاص الذين يعملون في الاماكن المفتوحة والذين يعانون من مرض مزمن معرضون بشكل خاص للخطر في هذا الطقس.

وأوضحت ان الاستعداد الجيد لتلافي الآثار الضارة للطقس الحار يسهم في الوقاية من تبعاتها إلى حد كبير لاسيما مع التقدم في إمكانات التنبؤ بدرجات الحرارة المرتفعة. وأضافت ان فترات ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة شديدة تؤدي الى ظهور ضغوط فسيولوجية تراكمية على جسم الإنسان ما يؤدي إلى تفاقم الأسباب الرئيسة للوفاة على مستوى العالم، بما في ذلك المصابون بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وارتفاع نسبة السكر في الجسم فضلا عن الضغوط النفسية والمعنوية. وأشارت الى ان تأثيرات الارتفاع غير العادي في درجات الحرارة له أيضا آثار سلبية اجتماعية واقتصادية مثل فقدان القدرة على العمل والإنتاجية وضعف الخدمات الصحية بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يصاحب غالبا موجات الحر.

وحذرت الشايب من عدم وجود الوعي الكافي بالمخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحرارة الشديدة والتعرض لفترات طويلة لها.

يذكر ان مراكز الأرصاد الجوية في جميع الدول الاوروبية حذرت من موجات ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق هذه الايام ما قد يؤدي الى تبعات صحية فضلا عن خسائر اقتصادية.

وتحذر دوائر الأرصاد من الجفاف المصاحب لدرجات الحرارة المرتفعة تلك وتأثيرها السلبي على الزراعة والمراعي فضلا عن ارتفاع درجات حرارة المياه والبحيرات بمعدلات غير طبيعية تؤدي الى نفوق الأسماك.