الأولى

أنهت وزارة التربية خدمات 116 وافدا تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في 2006 والمعدل بالقرار رقم 11 لعام 2017، الذي يلزم التربية وغيرها من الوزارات بأعداد محددة من الموظفين غير الكويتيين، بهدف تكويت الوظائف خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأكد مدير ادارة الموارد البشرية بالانابة مراقب ميزانية الوظائف فلاح الظفيري، البدء باستقبال المنتهية خدماتهم لاتمام معاملاتهم، بعد توقيع خلو الطرف من الداخلية والطاقة والمواصلات.

وأضاف: «تتمثل المستندات المطلوبة لالغاء الاقامة في جواز السفر الأصلي وصورتين عنه والبطاقة المدنية الأصلية وصورة من تنفيذ الأحكام من وزارة الداخلية وبرنت مخالفات من المرور، واخرمن الادارة العامة لشؤون الهجرة بعدم وجود كفالات. واستطرد قائلاً: في حال وجود مرافقين في جواز صاحب العلاقة فان عليه احضار البطاقة المدنية الأصلية للمرافق، اما اذا كان جواز المرافق مستقلا فانه يتم الغاء الاقامة من شؤون الهجرة والجوازات قبل مراجعة التربية.