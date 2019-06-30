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أشاد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم بدعم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لإعادة إعمار بلاده، واصفا العلاقات بين البلدين الجارين بأنها تسير على ما يرام.

وقال الحكيم في مقابلة مع «كونا» عقب اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بمقر حلف شمال الأطلسي «ناتو»: «ان العلاقات بين العراق والكويت تسير بشكل جيد جدا» مشيرا في هذا الصدد الى زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت، وكذلك زيارة سمو الأمير لبغداد مؤخرا.

وأضاف: «طرحنا معاً العديد من مذكرات التفاهم للعمل عليها ونحاول ايضا حل جميع القضايا العالقة بيننا»، مشيرا الى تأكيد سمو أمير البلاد على اهمية اعادة اعمار العراق وعودته الى طبيعته وقال: «نشكر سمو الأمير على هذا الأمر».

وبشأن اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» قال وزير الخارجية العراقي انه «سار على ما يرام». داعيا الى ايجاد حلول للحد من تصعيد التوتر الذي تشهده المنطقة بعد الهجوم على ناقلات النفط واسقاط ايران طائرة اميركية مسيرة. وقال «لا نريد حربا اخرى في المنطقة». وأضاف «لا ندري الى اين ستأخذنا هذه الحرب.. لقد عانت المنطقة من حروب متعددة خلال الأربعين عاما الماضية.. يجب ان نرى الأمور بعقلانية ونتفاوض ونجد الحلول».